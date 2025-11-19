Conmoción en Misiones: hallaron muerto a un sargento en un cuartel militar

Se trata de Gonzalo Tuama, quien fue encontrado sin vida con un disparo en la cabeza. Investigan si se trató de un suicidio, un accidente o un crimen.

El hallazgo ocurrió dentro de la Escuela Militar de Monte “Andrés Guacurarí y Artigas”.

Un trágico hecho conmocionó a la provincia de Misiones. Un sargento, identificado como Gonzalo Tuama fue hallado muerto en un cuartel militar. Investigan si se trató de un suicidio, un accidente o un crimen.

El terrible hallazgo ocurrió el martes, dentro de la Escuela Militar de Monte “Andrés Guacurarí y Artigas” de Puerto Iguazú. Allí, Tuama fue encontrado sin vida con un disparo en la cabeza, producido por su propio fusil FAL.

Inmediatamente, el sargento fue trasladado a un hospital local donde estuvo internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia mecánica respiratoria. Allí, horas después, los médicos confirmaron su muerte.

Las autoridades investigan si se trató de un suicidio, un accidente o un crimen. El dato que llama la atención es que Tuama tenía pensado casarse con su pareja en los próximos días.