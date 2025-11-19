Las imágenes del impactante vuelco de un camión en Los Caracoles
Un camión de carga protagonizó un llamativo vuelco en Los Caracoles, una de las partes más peligrosas de la ruta que conecta Mendoza y Chile.
Un camión de carga de origen brasilero protagonizó un impactante accidente vial este miércoles con vuelco incluido en una de las partes más peligrosas del trayecto entre Chile y Mendoza: Los Caracoles. La conductora del rodado, también de nacionalidad brasilera, se encuentra fuera de peligro.
Cómo fue el vuelco
El siniestro ocurrió en la curva dos del conocido camino chileno, cuando la chofer perdió el control del vehículo y terminó cayendo a la banquina.
Te Podría Interesar
A pesar de la destrucción generada en el camión, la mujer que lo conducía no sufrió heridas graves. Además, desde las autoridades fronterizas se recomendó circular con precaución por la zona.