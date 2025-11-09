Un joven murió tras un trágico vuelco en San Rafael

El hecho se registró este domingo por la mañana en el distrito de Villa Atuel. Otras tres personas resultaron heridas.

El joven falleció en el vuelco producido en la ruta 143.

Un joven murió y otras tres personas, entre ellas una menor de edad, resultaron heridas tras un trágico vuelco en Villa Atuel. El accidente de tránsito se registró este domingo cerca de las 6 de la mañana en la ruta 143.

La víctima fatal fue identificada como Laureano Pérez, de 25 años.

El hecho ocurrió en el kilómetro 457 de la Ruta 143, cuando el Ford Ka que circulaba de este a oeste y era conducido por Pérez volcó, por causas que aún se investigan.

En el vehículo viajaban, además del joven fallecido, otros tres acompañantes: una mujer de 26 años, otro hombre y una adolescente de 17. Todos ellos sufrieron politraumatismos varios y permanecen internados en observación.