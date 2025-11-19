Un operativo con varios allanamientos previos desembocó en la detención de una mujer acusada de vender droga

Detuvieron a una mujer de 65 años acusada de vender estupefacientes tras varios allanamientos en Las Heras y San Martín.

Los allanamientos dieron con el secuestro de droga, dinero y la detención de tres mujeres.

El personal policial de Lucha contra el Narcotráfico concretó la detención de una mujer de 65 años acusada por venta de estupefacientes en Mendoza. El operativo tuvo lugar este miércoles luego de que se efectuaran cinco allanamientos en los departamentos de Las Heras y San Martín.

La captura de esta mujer se efectuó en una vivienda sobre la calle Simón Bolívar, dentro del barrio Sismo V de Las Heras. Allí, además de aprehender a esta persona, se secuestraron dos teléfonos celulares que podrían ser claves para la investigación.

Los allanamientos previos La investigación de este caso llevó a que se aplicaran un total de cuatro allanamientos en distintas partes de la provincia, a partir de un proceso iniciado en el mes de agosto.

Las cuatro viviendas allanadas están ubicadas sobre la prolongación Viamonte en San Martín. En el primero de estos domicilios se secuestraron una gran cantidad de elementos relevantes para la causa, como varios envoltorios de cocaína listos para vender, miles de pesos en efectivo, partes fraccionadas de marihuana, también listas para ser comercializadas y elementos de fraccionamientos.

image Luego, en una casa aledaña, se incautaron más envoltorios de estupefacientes y más dinero, y en el tercer domicilio encontraron varios recortes de nylon de colores rosado, amarillo, verde y negro.