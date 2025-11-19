Destrozada: así quedó la Ferrari que volcó durante un evento de autos de lujo en Neuquén

El siniestro ocurrió durante el Ferrari Cavalcade Aventura 2025, el evento que reunió a unas 60 Ferraris con el objetivo de atravesar la Patagonia.

El martes, un fuerte accidente tuvo lugar en la provincia de Neuquén, donde una Ferrari modelo Purosangue que venía a alta velocidad por la Ruta 40, perdió el control y volcó. En redes sociales, se viralizaron imágenes de cómo quedó el vehículo tras el siniestros.

El hecho ocurrió durante el Ferrari Cavalcade Aventura 2025, el evento que reunió a unas 60 Ferraris con el objetivo de atravesar la Patagonia. En un momento, la Ferrari de color blanco se separó del grupo principal y despistó. Según detalló Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia de Neuquén, el auto de lujo circulaba a casi 200 kilómetros por hora.

Ferrari Neuquén accidente X Producto del impacto, la Ferrari quedó destruida por completo. Los dos pasajeros resultaron heridos de gravedad, por lo que fueron trasladados al Sanatorio de Bariloche. Afortunadamente, se encuentran sin riesgo de vida.

Ferrari Neuquén accidente 2 X Qué es el Ferrari Cavalcade Aventura 2025 Se trata de un evento internacional exclusivo y de alto perfil, organizado por la icónica marca italiana, que reúne a sus clientes más selectos para realizar una travesía turística a bordo de sus propios vehículos por destinos únicos del mundo.

Video: las Ferraris que dijeron presente en la Patagonia La Ferrari Cavalcade Aventura 2025 Argentina En su edición de 2025, el evento eligió como escenario los impresionantes paisajes del sur de Argentina. Aproximadamente 60 vehículos de lujo recorrieron la Patagonia, incluyendo destinos como Bariloche, Villa La Angostura, El Calafate y Ushuaia.