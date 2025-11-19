Una Ferrari despistó y volcó durante un evento de autos de lujo en Neuquén

Como consecuencia del siniestro, los dos pasajeros de la Ferrari resultaron heridos y fueron trasladados a un sanatorio de Bariloche.

Un impactante siniestro vial tuvo lugar en la provincia de Neuquén, donde, durante el Ferrari Cavalcade Aventura 2025, uno de los autos de lujo despistó y volcó. Como consecuencia del accidente, los dos pasajeros fueron trasladados a un sanatorio de Bariloche.

Así quedó la Ferrari tras el siniestro El hecho ocurrió el martes, durante el evento que reunió a unas 60 Ferraris con el objetivo de atravesar la Patagonia. En un momento, una Ferrari modelo Purosangue que venía a alta velocidad por la Ruta 40 perdió el control y volcó. Según detalló Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia de Neuquén, el auto de lujo se separó del grupo principal y circulaba a casi 200 kilómetros por hora.

Además, indicó que producto del accidente, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) trasladó a los pasajeros de la Ferrari al Sanatorio de Bariloche. Afortunadamente, se encuentran sin riesgo de vida, a pesar de haber sufrido lesiones graves.

Por otro lado, confirmó la suspensión del Ferrari Cavalcade Aventura 2025. “Una vez que sucedió el vuelco, junto con la Policía dimos la orden que no se moviera ni una sola Ferrari dentro de la provincia, salvo estricto control policial, y los mandamos a Río Negro”, señaló Ortiz Luna, en diálogo con TN.