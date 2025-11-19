Un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza en medio de una pelea en San Rafael

Dos personas con antecedentes fueron aprehendidas luego que una pelea significara la muerte de un hombre en San Rafael a raíz de un disparo en la cabeza.

El sur provincial se vio conmocionado con la muerte de Mario Edgar Delgado, de 37 años, ocurrida a partir de una pelea durante la madrugada de este miércoles en San Rafael. La investigación ya cuenta con dos detenidos, entre ellos, una mujer señalada como quien asesinó a la víctima de un balazo en la cabeza. Ambos aprehendidos tienen antecedentes.

Pasados escasos minutos de las 3, los efectivos de la Comisaría 62°, junto a la Motorizada, fueron convocados al barrio Cuadro Nacional de dicho departamento a raíz de un llamado a la línea de emergencias 911. Allí hallaron a Delgado tendido en el suelo, con una herida de bala en la cabeza en el cruce de las calles Roca y Lavalle.

d38b4056-dbb7-4900-9f44-daf16f51004a Imagen del teatro del hecho, con los efectivos de la policía trabajando en la zona. Gentileza. Cómo dieron con la presunta asesina Fuentes policiales indicaron que vecinos de la barriada que atestiguaron el crimen señalaron a una mujer como la autora del hecho de sangre, por lo cual se aplicó su aprehensión rápidamente en una vivienda ubicada sobre calle Roca, a pocos metros de donde se encontró el cadáver de la víctima.

Al ser identificada, los uniformados constataron que esta mujer, de 26 años, ya cuenta con varios antecedentes por hechos como hurto simple, robo agravado y lesiones, entre otros. Por la zona además dio el hallazgo de un arma de fuego, escondida en un cantero, la cual fue secuestrada para su peritaje a cargo de la Policía Científica.