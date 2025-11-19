Un auto chocó, volcó y se incendió en la autopista 9 de Julio Sur: hay demoras

El hombre que conducía el auto logró salir por sus propios medios tras el fuerte accidente registrado durante la madrugada del miércoles.

Este miércoles por la madrugada, tuvo lugar un impresionante choque en la autopista 9 de Julio Sur, a la altura de la calle California. Un vehículo chocó, volcó y se incendió en plena autopista, provocando un inminente operativo por parte de Bomberos en la zona y, por ende, importantes demoras en el tránsito con sentido a la provincia de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes del caso, no se registraron heridos. Precisamente, el conductor del automóvil, un hombre cuya identidad se desconoce por el momento, logró salir del vehículo por sus propios medios antes de que llegara el personal de los servicios de emergencia.

Mirá el video del incendio del auto en la autopista Un auto volcó y se incendió sobre la autopista 9 de Julio Sur El conductor, que era la única persona que viajaba en el auto, no sufrió lesiones y fue atendido preventivamente por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El accidente motivó un operativo coordinado entre bomberos, policías y personal de salud en la autopista. Las llamas que se generaron tras el vuelco fueron controladas por efectivos del cuerpo de bomberos que se desplazaron al lugar para contener el fuego y asegurar la zona afectada.