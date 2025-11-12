Le cayó una rama a su auto por el viento zonda y el Gobierno la indemnizará

Se trata de una policía que prestaba servicio extraordinario en el Ecoparque y los daños se produjeron en el estacionamiento del predio.

El Gobierno de Mendoza aprobó el acuerdo alcanzado con una policía que cobrará una indemnización por los daños que sufrió su vehículo en el estacionamiento del Ecoparque. La agente prestaba servicio extraordinario en el predio y estacionó su auto particular que resultó dañado por el desprendimiento de una rama que cayó a raíz del viento zonda.

Mediante el Decreto Nº 2.053, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó un acuerdo transaccional firmado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y la agente Silvia Paredes.

La mujer policía había iniciado un reclamo a raíz de los daños que sufrió su vehículo particular mientras cumplía servicio extraordinario en el Ecoparque.

Daños e indemnización El hecho denunciado ocurrió el 21 de agosto entre las 14 y las 14:20 durante una contingencia climática severa de viento zonda.

La auxiliar de la Policía de Mendoza había dejado su auto Volkswagen Fox en el estacionamiento externo del lado Este del predio y el vehículo resultó afectado por el desprendimiento de una rama de grandes dimensiones que cayó sobre él por el viento.