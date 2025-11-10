Los fuertes videos de la brutal explosión de un auto en Nueva Delhi que dejó al menos 9 muertos y varios heridos de gravedad

Una explosión en Nueva Delhi dejó nueve muertos y casi 20 heridos graves. Las autoridades investigan el origen del estallido y emitieron un alerta.

Las autoridades se encuentran investigando la explosión que dejó múltiples heridos de gravedad.

Este lunes por la noche se dio una trágica explosión de un auto en una autopista en la ciudad de Nueva Delhi, en India. A raíz de este hecho, nueve personas perdieron la vida y, según los reportes, hay casi 20 heridos de gravedad, aunque las autoridades estiman que el número de víctimas fatales podría aumentar.

Por el momento, autoridades se encuentran investigando qué provocó la explosión. Además, tanto Mumbai como el estado de Uttar Pradesh se encuentran en máxima alerta, ya que aún no pudieron determinar el causante del hecho.

"Un vehículo que avanzaba a baja velocidad se detuvo en una luz roja. Luego explotó y, debido a esa explosión, los vehículos cercanos resultaron dañados", explicó el comisionado policial, Satish Golcha.

Según comentó, seis autos y tres mototaxis fueron destruidos tras la explosión, que ocurrió en una zona que suele tener mucha circulación de personas.