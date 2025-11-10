Ucrania critica con dureza a Europa por su respuesta tibia ante el poder de Rusia

Además, el mandatario de Ucrania ha advertido de los riesgos para el continente si mantiene esa postura de "debilidad" con respecto a Moscú.

"A Rusia no le gusta la debilidad. Cualquier respuesta intelectual, precisamente del tipo que encuentra Europa, se interpreta como debilidad por Rusia", ha afirmado el presidente ucraniano en un mensaje en su cuenta de X, que forman parte de sus declaraciones en una última entrevista para 'The Guardian'.

Volodímir Zelenski ha explicado que gracias a esa "debilidad", Rusia puede "imponer su versión de los hechos", que en el caso de Ucrania significa impedir su desarrollo, destruir su identidad y apropiarse del territorio; o en el de otros países que dependen de su energía, mantenerles a todos "permanentemente dependientes".

"La debilidad no propicia el diálogo con Rusia", ha incidido, cuestionando que Europa tenga tanto temor a una posible escalada.

"Los europeos siempre dan por sentado que, por ser Estados desarrollados que respetan el Derecho y los valores, cualquier respuesta por su parte constituirá una escalada", ha valorado Zelenski.

Rusia toma tres localidades más de Ucrania

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes nuevos avances en Ucrania en el marco de su invasión del país, desatada en febrero de 2022, con la toma de otras tres localidades en las provincias de Zaporiyia y Donetsk, parcialmente ocupadas, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas informaciones.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado a través de su cuenta en Telegram que las tropas rusas han capturado las localidades de Novoye y Sladkoye, en Zaporiyia, así como Gnatovka, en Donetsk, sin pronunciarse sobre posibles bajas entre sus filas durante estos combates.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Dpa