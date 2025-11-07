Ucrania: otro día con avances de Rusia, cada vez más dueña del este ucraniano

En suelo de Ucrania, Rusia toma otra localidad en la provincia de Zaporiyia. Ya controlan enormes regiones como Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

Las tropas de Rusia van venciendo a sus enemigos de Ucrania. Foto: Efe.

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en Ucrania en el marco de su invasión del país, desatada en febrero de 2022, con la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas informaciones.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo de fuerzas Este siguen avanzando en las profundidades de las defensas enemigas y completaron la liberación de la localidad de Uspenovka, en Zaporiyia".

Rusia y sus soldados han logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk.