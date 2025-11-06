Rusia captura decenas de soldados de Ucrania, que se rinden para no morir

El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado este jueves que decenas de soldados de Ucrania que se encuentran combatiendo a las tropas rusas en la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, se han rendido al verse completamente rodeados y aislados en el marco de los enfrentamientos.

"Los soldados de Ucrania se entregaron a los militares rusos de manera voluntaria porque fueron abandonados por sus comandantes y no podían seguir aguantando los ataques de los drones y el fuego de artillería", ha indicado el Ministerio en un comunicado.

En este sentido, ha aclarado que los soldados , ahora prisioneros de guerra del Ejército ruso, "dijeron que cada día aumentaba la cifra de militares heridos, que no pueden recibir tampoco medicamentos" en esta zona, situada en la provincia de Donetsk.

Uno de los militares afectados, identificado como Gennadi Chernadchuk, ha señalado que había unos 300 soldados atrapados, "sin ningún lugar al que ir y sin alimentos, agua o munición". "Estábamos escondidos donde podíamos; no había adónde ir", ha aclarado el hombre de Ucrania , según recoge el texto.

Según fuentes rusas, unos 5.500 soldados ucranianos estarían rodeados en Pokrovsk, importante centro industrial situado a unos 15 kilómetros de la frontera ucraniana. Así, las Fuerzas Armadas de Moscú han instado a las tropas ucranianas a rendirse de forma voluntaria y han asegurado que "recibirán un trato adecuado de acuerdo con las normas del Derecho Internacional".

drones ucranianos soldados efe tropas ucranianas Ucrania Ucrania y Rusia no dejan de llevar adelante fuertes ataques en líneas enemigas. Foto Efe EFE

Ucrania mata un civil en suelo de Rusia

Un ataque con drones registrado este jueves en la región de Volgogrado, situada en la zona sur de Rusia, ha dejado al menos un muerto, según han informado las autoridades locales.

"Un civil, un hombre de 48 años, murió a causa de la metralla del bombardeo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos", ha señalado en Telegram su gobernador, Andrei Bocharov, según recoge la agencia de noticias Interfax.

El ataque ha impactado contra un edificio residencial de 24 plantas, dañando balcones y rompiendo ventanas entre otros desperfectos. Además, la caída de escombros ha provocado un incendio en una "zona industrial" del distrito de Krasnoarmeisk, por lo que se han desplegado dotaciones de bomberos.