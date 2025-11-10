Rusia volvió a atacar anoche Ucrania con dos misiles hipersónicos Kinzhal

Las fuerzas de Rusia incrementan la presión sobre sus enemigos de Ucrania. Esta vez usaron decenas de drones y además misiles hipersónicos.

Rusia lanzó anoche contra Ucrania dos misiles hipersónicos Kinzhal, cinco misiles aéreos guiados S-300 o S-400 y 67 drones, entre aparatos no tripulados de ataques y réplicas de éstos que los rusos emplean para confundir a las defensas enemigas, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este lunes.

El parte no informa de la interceptación de ninguno de los misiles y añade que se está aclarando qué ocurrió con los misiles. “No hemos recibido información sobre la caída o el impacto de los misiles”, añade la nota castrense, que suele informar del número interceptaciones y del número de impactos de misiles y de drones.

Del total de drones lanzados por Rusia, cerca de 40 eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed; 52 de los drones fueron interceptados y 15 impactaron en nueve localizaciones distintas como de costumbre no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Los ataques de Rusia en Ucrania Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques con drones de larga distancia y en ocasiones misiles.