Ucrania asegura que Rusia tiene 1.436 mercenarios de África combatiendo

Tanto Rusia como Ucrania apelan a la contratación de mercenarios en la guerra que los une. Foto Efe

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha cifrado en más de 1.400 los ciudadanos de África, de hasta 36 países, que participan en el conflicto en las filas del Ejército de Rusia, y ha reclamado a los gobiernos de ese continente "hagan todo lo posible por desarticular los planes de reclutamiento" de Moscú.

Sibiga ha precisado que son 1.436 mercenarios africanos quienes actualmente participan en la invasión de Ucrania, si bien la "cifra real" podría ser aún mayor, y ha apuntado que además de por dinero también lo estarían haciendo bajo engaños, o coacciones. "Firmar un contrato equivale a una sentencia de muerte", ha dicho en X.

La declaración del ministro de Exteriores de Ucrania llega poco después de que esta semana, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, confirmara que una quincena de sus compatriotas habían solicitado auxilio desde el frente de combate, si bien el comunicado no precisó de qué bando formarían parte.

Sibiga ha asegurado que los mercenarios extranjeros que se alistan como combatientes en las filas de Rusia son utilizados como "carne de cañón" ya que no habrá consecuencias por la muerte de extranjeros. "La mayoría de los mercenarios no sobreviven más de un mes", ha incidido el ministro ucraniano.

Es por ello que ha instando a las personas de estos países que no se dejen seducir por las ofertas de reclutamiento de Rusia y a los que combaten, que aprovechen cualquier ocasión para desertar y pasar a ser prisioneros de guerra.