Ecuador: hay 31 muertos en una cárcel tras la intervención policial durante un motín

En una cárcel de Ecuador, han muerto 31 presos, después de que se produjese un motín y la siguiente intervención policial. Casi todos murieron por asfixia.

Las autoridades de Ecuador han anunciado que este domingo resultaron muertos 31 presos en dos eventos violentos ocurridos en menos de 24 horas en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, donde se había producido un motín.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) ha confirmado el hallazgo de 27 cuerpos sin vida todos ellos pertenecientes a presos, algunos de los cuales habrían fallecido por "asfixia", según un comunicado difundido en su cuenta de la red social X.

El organismo ha indicado que las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos, que habrían tenido lugar a las 18.45 horas (hora local) dentro del centro penitenciario.

Ecuador y las razones de las muertes Además, otras cuatro personas han muerto, si bien no ha trascendido si se trata de presos, tras registrarse un motín en la madrugada del domingo que ha dejado unos 43 heridos, entre ellos un agente de seguridad, tal y como recoge el diario ecuatoriano 'Primicias'.