Dos menores atacaron a una jubilada en Mar del Plata, le destrozaron la dentadura y le robaron el auto

Una mujer de 81 años y su hija de 59 fueron atacadas por dos menores en Mar del Plata. La jubilada sufrió graves lesiones.

La mujer y su madre realizaron la denuncia tras el ataque en Mar del Plata.

Una jubilada de 81 años y su hija de 59 fueron víctimas de un violento asalto el jueves por la tarde en el barrio San José de Mar del Plata. Dos menores las sorprendieron al bajar del auto y las atacaron brutalmente con el fin de robarles el vehículo. Tras el asalto, se dieron a la fuga.

El hecho ocurrió entre las 15 y las 16 del jueves en la calle Almafuerte, entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, de Mar del Plata.

La secuencia comenzó cuando la hija, de 59, descendió del Volkswagen Gol que conducía para atender una llamada telefónica. En ese momento, fue sorprendida por dos jóvenes que la abordaron, la tomaron del cabello y la tiraron al suelo.

auto Tras inmovilizar a la hija, los atacantes se dirigieron hacia la madre, una mujer de 81 años con diagnóstico de Parkinson. Según el relato recogido, la mujer fue golpeada en el rostro con tal violencia que sufrió la pérdida de varios dientes y quedó tendida en el asfalto.

Con ambas víctimas fuera del vehículo, los agresores se subieron al auto y lo pusieron en marcha. Como si fuera poco, al retirarse, pasaron con el vehículo por encima del tobillo de la hija. De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, se sospecha que podría haber sufrido una fractura o un esguince producto del atropello.