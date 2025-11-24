Manejaba alcoholizada, provocó un choque en Luján y quedó detenida
Una mujer de 26 años quedó detenida por generar un accidente con más del límite de alcoholemia. Fue imputada por lesiones culposas.
El choque de dos autos, ocurrido en la madrugada de este lunes, terminó con la detención de una Melani Solano Balmaceda, de 26 años. La mujer fue imputada por el delito de lesiones dolosas tras comprobarse que circulaba borracha por las calles de Luján de Cuyo.
A pocos minutos de ser las 3, dos vehículos colisionaron en el cruce de las calles San Martín y Boedo, dentro de dicho departamento.
Cómo fue el choque
El siniestro fue generado por la conductora de un Volkswagen Gol que, a gran velocidad, impactó con un Renault Sandero por su lado derecho, lo que terminó con ambos vehículos destrozados y el otro conductor herido con politraumatismos, aunque no necesitó ser hospitalizado.
Mientras el Gol terminó incrustado dentro de una acequia, el Sandero quedo con la trompa destrozada.
Una vez las autoridades llegaron al lugar del hecho, constataron que Solano Balmaceda tenía unos 2,76 gramos de alcohol en sangre, más de 4 veces lo permitido, por lo que fue detenida y posteriormente imputada por lesiones leves dolosas por el fiscal de Tránsito Fernando Giunta.