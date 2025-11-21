Quiénes eran las víctimas fatales del brutal choque en Neuquén

Un trágico choque tuvo lugar, este viernes por la mañana, en la Ruta Nacional 22 en el límite entre Río Negro y Neuquén . Como consecuencia del siniestro, cuatro personas murieron, mientras que otras dos resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Allen.

Según trascendió, se trata de una familia de Catriel que viajaba rumbo a Las Grutas para pasar el fin de semana largo. Las víctimas fatales fueron identificadas como Liliana Cocuzza, una reconocida doctora de Catriel, su hija Carina y sus dos nietos menores de edad.

El marido de Cocuzza, Justo Pastor Gutiérrez, fue el único que sobrevivió al accidente. Debido a las heridas que presentaba fue trasladado al hospital de Allen.

El terrible hecho ocurrió este viernes a las 7 de la mañana, en el kilómetro 1203 de la Ruta Nacional 22 , a metros del predio del Sindicato de Camioneros y en las inmediaciones de la ciudad rionegrina de General Fernández Oro, sobre el carril sentido Cipolletti–Roca.

Allí, una camioneta Volkswagen Amarok de color negra impactó contra la parte trasera de una camioneta Ford Ecosport que se encontraba detenida en la banquina debido a un desperfecto.

Según relataron los testigos, la camioneta Amarok circulaba a alta velocidad. Como consecuencia del accidente, la Ecosport se incendió por completo y sus ocupantes quedaron atrapados. Inmediatamente, efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal sanitario se hicieron presentes en el lugar e intentaron socorrer a la familia. Sin embargo, una vez allí, confirmaron el fallecimiento de cuatro de los cinco pasajeros.

Por otro lado, el conductor de la camioneta Amarok también resultó herido y fue trasladado al hospital local. Tras el hecho, le realizaron el test de alcoholemia, el cual arrojó 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que quedó detenido y a disposición de la Justicia. La causa se encuentra en manos de la fiscalía de turno de General Roca, que investiga las causas del trágico siniestro.