Trágico choque en Neuquén: murieron dos adultos y dos menores

Una Volkswagen Amarok impactó contra una Ford Ecosport que se encontraba detenida en la banquina. El conductor de la Amarok resultó herido y quedó detenido.

Un trágico choque conmocionó a la provincia de Neuquén, donde una Volkswagen Amarok impactó contra una Ford Ecosport que se encontraba detenida en la banquina. Como consecuencia del siniestro, cuatro personas perdieron la vida. Por otro lado, el conductor de la Amarok fue trasladado a un hospital local.

El terrible hecho ocurrió este viernes a las 7 de la mañana, en el kilómetro 1203 de la Ruta Nacional 22, a metros del predio del Sindicato de Camioneros y en las inmediaciones de la ciudad rionegrina de General Fernández Oro, sobre el carril sentido Cipolletti–Roca.

Allí, una camioneta Volkswagen Amarok de color negra impactó contra la parte trasera de una camioneta Ford Ecosport que se encontraba detenida en la banquina debido a un desperfecto.

Según relataron los testigos, la camioneta Amarok circulaba a alta velocidad. Como consecuencia del accidente, la Ecosport se incendió por completo y sus ocupantes quedaron atrapados.

Inmediatamente, efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal sanitario se hicieron presentes en el lugar e intentaron socorrer a la familia. Sin embargo, una vez allí, confirmaron el fallecimiento de los cuatro ocupantes de la Ecosport, dos mujeres adultas y dos menores de edad. Mientras que el conductor de la Ecosport fue trasladado al hospital de Allen y permanece internado.