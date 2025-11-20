Tragedia en Villa Madero: huían en camionetas robadas, chocaron a una moto y una mujer murió en el acto

Una pareja, que viajaba en moto por la localidad de Villa Madero, fue sorprendida por dos camionetas que escapaban a alta velocidad tras un robo.

El accidente ocurrió en la intersección de General Pinto y General Paunero de la localidad bonaerense de Villa Madero.

Otro hecho de inseguridad tuvo lugar en el partido bonaerense de La Matanza, precisamente, en la localidad de Villa Madero, el miércoles por la noche. Una mujer murió y su pareja resultó herida mientras viajaban en moto por las calles de la ciudad y fueron sorprendidos por ladrones que huían a alta velocidad en dos camionetas.

El hecho ocurrió el miércoles cerca de las 20:30 en el partido de La Matanza, minutos después de un robo en un comercio de la zona. La víctima fatal fue identificada como Paola Lonzo, de aproximadamente 40 años. Por su parte, el acompañante continúa internado con fracturas.

De acuerdo con las fuentes policiales, el episodio comenzó en una carnicería ubicada a tres cuadras del lugar del choque. Varios individuos ingresaron en el local y sustrajeron el auto de un empleado para escapar. Ese vehículo era un Peugeot 208 blanco. Al mismo tiempo, los autores del robo también circulaban en un Fiat Siena blanco que había sido robado en Tapiales horas antes.

Mirá el video del choque que provocó la muerte de una mujer en Villa Madero Choque y muerte en Villa Madero Después del asalto, ambos autos avanzaron a gran velocidad por General Paunero. En la intersección con General Pinto, la moto en la que viajaban Lonzo y su pareja se cruzó en su camino. El Fiat Siena impactó de lleno contra el rodado menor y generó la caída de sus ocupantes.

Según los primeros informes, Lonzo salió despedida y golpeó su cabeza contra el pilar de una vivienda, lo que provocó su muerte en forma inmediata. En tanto, su acompañante quedó tendido en la calzada y fue trasladado a un centro médico de la zona.