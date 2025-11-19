Quién era la pareja de argentinos que murió en un brutal choque frontal en Chile

Se trata de una pareja de cordobeses que había salido rumbo a la ciudad de Talca, Chile, para un viaje de paseo y compras.

Un trágico episodio tuvo lugar en Chile, donde una pareja de argentinos protagonizó un brutal choque frontal en el kilómetro 36 de la Ruta CH-115. Producto del siniestro, la pareja murió en el acto dentro del vehículo. A su vez, otras dos personas resultaron heridas.

Quién era el matrimonio Las víctimas fatales fueron identificadas como Jorge Clemente Cuello (67) y su esposa Carmen Emilia Brandán (65). Según trascendió, la pareja vivía en barrio Liceo de la ciudad de Córdoba y eran padres de tres hijos y también abuelos.

Cómo fue el brutal choque El siniestro ocurrió el martes, por el mediodía, en el kilómetro 36 de la Ruta CH-115, en la zona de Paso Nevado, cerca de San Clemente. Allí, el Toyota Corolla en el que se trasladaban impactó de frente contra una camioneta roja en la que viajaban dos chilenos.

pareja murio en choque en chile Producto del choque, el matrimonio de jubilados murió en el acto. Mientras que los dos pasajeros de la camioneta sufrieron lesiones leves y fueron atendidos en el lugar. Bomberos de San Clemente, ambulancias del SAR y equipos SAMU de Talca participaron del operativo de emergencia, mientras que Carabineros dispuso el corte parcial del tránsito para asistir a las víctimas.