El desgarrador relato del hombre que rescató a los argentinos en el mar de Chile

El hombre iba por la playa y no dudó en arrojarse al mar para rescatar a los jóvenes argentinos que eran arrastrados por la corriente en Chile.

Cinco jóvenes argentinos fueron arrastrados por el mar en Chile y todavía hay uno desaparecido. Todo ocurrió ayer pasado el mediodía en la playa Cuatro Esquinas de La Serena cuando los chicos decidieron nadar pero una corriente no les permitió volver a la orilla y empezaron a ahogarse.

En ese momento, un hombre iba pasando en bicicleta por la playa y no dudó en arrojarse al mar para rescatar a los chicos. Se trata de Francisco Boldo, un deportista aficionado y albañil que los medios chilenos tildaron de héroe.

Según el relato de Boldo a los medios de Chile, él iba circulando en su bicicleta por la playa cuando escuchó gritos pidiendo auxilio. "Escuché los gritos y vi a la mamá desesperada diciendo que sus hijos se estaban ahogando. Yo pensé que estaban jugando, pero cuando entendí que era real boté mi bicicleta y me tiré al agua", dijo el deportista aficionado.

“Fue un momento muy desesperante. Vi a la mamá manoteando, pidiendo ayuda. Tenía un short, dejé todo y me metí”, agregó.

El hombre nadó mar adentro y al primero que encontró fue al más chico de los jóvenes de solo 14 años que estaba tragado mucha agua. "Avanzo y veo al primer niño. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo 'sal para afuera, voy por tus hermanos'", relató.