El desgarrador relato del hombre que rescató a los argentinos en el mar de Chile
El hombre iba por la playa y no dudó en arrojarse al mar para rescatar a los jóvenes argentinos que eran arrastrados por la corriente en Chile.
Cinco jóvenes argentinos fueron arrastrados por el mar en Chile y todavía hay uno desaparecido. Todo ocurrió ayer pasado el mediodía en la playa Cuatro Esquinas de La Serena cuando los chicos decidieron nadar pero una corriente no les permitió volver a la orilla y empezaron a ahogarse.
En ese momento, un hombre iba pasando en bicicleta por la playa y no dudó en arrojarse al mar para rescatar a los chicos. Se trata de Francisco Boldo, un deportista aficionado y albañil que los medios chilenos tildaron de héroe.
Te Podría Interesar
Las palabras del hombre
El desgarrador relato del rescate
Según el relato de Boldo a los medios de Chile, él iba circulando en su bicicleta por la playa cuando escuchó gritos pidiendo auxilio. “Escuché los gritos y vi a la mamá desesperada diciendo que sus hijos se estaban ahogando. Yo pensé que estaban jugando, pero cuando entendí que era real boté mi bicicleta y me tiré al agua”, dijo el deportista aficionado.
“Fue un momento muy desesperante. Vi a la mamá manoteando, pidiendo ayuda. Tenía un short, dejé todo y me metí”, agregó.
El hombre nadó mar adentro y al primero que encontró fue al más chico de los jóvenes de solo 14 años que estaba tragado mucha agua. “Avanzo y veo al primer niño. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo 'sal para afuera, voy por tus hermanos'”, relató.
Después volvió a nadar hacia el horizonte y se encontró con otro de los chicos que estaba casi inconsciente. “Tuve que darle respiración ahí mismo, apretarle el pecho para que botara agua. Volvió en sí y lo tomé del brazo”, relató.
También rescató a la hermana de 19 años. “Me empecé a desesperar, porque me empezaron a hundir y ahí los tuve que apretar, tranquilizarlos y llevármelos, porque había mucho oleaje”, recordó Boldo. Aunque ese día el mar estaba peligroso, con fuertes corrientes y estaba la bandera roja para alertar sobre la prohibición de bañarse, Boldo se las ingenió para darles tranquilidad a los tres adolescentes que rescató hasta que llegaran las autoridades. Uno de los chicos llegó a la orilla por sus medios y otro sigue desaparecido.
“Les hablé, les dije que teníamos que esperar, que no se desesperaran. Las olas crecían y nadie llegaba. Uno, se me fue de las manos. Estaba solo y no pude hacer más”, cerró.
Aunque no es guardavidas certificado, Francisco Boldo ha participado en 10 rescates en los últimos meses en las playas de La Serena, en los sectores de Cuatro Esquinas y El Faro. Hoy participó junto a un equipo de amigos buceadores de la búsqueda de Alejandro Cabrera Iturriaga.
FUENTE: busqueda