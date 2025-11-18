Atención: habrá cortes de luz en 9 departamentos de Mendoza, incluidos Ciudad y Guaymallén
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz este miércoles.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 19 de noviembre. Esto tiene que ver con que la empresa de electricidad realiza tareas de mantenimiento preventivo de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en nueve departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 19/11
Ciudad
- En calle Mario Benedetti. En el Acceso 3 al autódromo, en barrio 31 de Mayo. Camino hacia Dique Frías. En asentamiento Favaloro y adyacencias. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Mosconi, San Martín, José Manuel Estrada y Patricias Mendocinas. De 8.30 a 12.00 h.
Guaymallén
- En el loteo Los Chilcaneños; San Francisco del Monte. De 9.30 a 13.00 h.
- En las inmediaciones a la intersección de calles Villanueva con Cochabamba. De 9.40 a 13.10 h.
- Entre calles Gomensoro, Sarmiento, Belgrano y Colón. Dpto: Guaymallén.. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- Entre calles Balloffet, Mosconi, Cipolletti, Libertador General San Martín y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Lavalle, entre San Esteban y callejón N°7. En callejón N°5, hacia el sur de Lavalle. En callejón Arenas, hacia el norte de calle Lavalle. En calle San Esteban, hacia el norte de Lavalle; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.
Luján
- Entre calles Azcuénaga, Bustamante, 20 de Septiembre, San Martín y adyacencias. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Colombres, República de Siria, 9 de Julio, San Martín y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- En calle Libertad, entre España y Alejandro Suárez. Entre calles Emilio Civit, Barcala, Padre Vázquez, Mitre y 20 de Junio. Entre calles España, 20 de Junio, Palma y Maza. De 9.00 a 13.00 h.
También en el Valle de Uco y el Sur
Tupungato
- Entre calles Belgrano, Urquiza y Bernardo Razquín; Villa Bastías. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Costa Canal, Nueva Furno, Corredor Productivo y Ruta Provincial N°89. En loteo Tisa; Cordón Del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle San Julián, entre Ruta Provincial N°94 y callejón Caligoli; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°94 con calle Los Sauces y adyacencias; Vista Flores. De 11.00 a 15.00 h.
San Rafael
- Entre calles Mercado, Perdíguez, Quiroga y El Vivero; Cuadro Benegas. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre la Ruta Provincial N°154 y calles Sarmiento, Sueta y El Palomar; Cuadro Nacional. De 8.15 a 12.15 h.
- En calle Rodríguez, entre Los Inquilinos y Hanon; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Alsina, Bombal, Chile y Moreno. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Provincial N°190, hacia el oeste de Avenida de Mayo; Punta de Agua. De 9.45 a 13.45 h.
Malargüe
- Entre calles Los Abedules, San Martín Norte, El Matadero y Cañada Colorada. De 8.00 a 12.00 h.