Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 14 de noviembre. Esto debido a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guamallén, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este Viernes 14/11
Guaymallén
- En calle Roque Sáenz Peña, entre Severo del Castillo y Proyectada V276; Puente de Hierro. De 9.00 a 15.00 h.
Maipú
- En calle Serna, entre Mirasso y Mitre; Pedregal. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En calle Blanco, entre Iriarte y barrio El Progreso, y adyacencias. En barrio El Progreso; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle El Álamo, entre calles N°10 y N°11; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle El Retiro, entre Finca Papes y Ruta Nacional N°40. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En la Ruta Nacional N°144, entre calles El Vencedor y El Moro, y zonas aledañas; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle El Monte, entre Izuel y Monzón; Cuadro Bombal. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calle Julio A. Roca con Champagnat y zonas aledañas. De 8.45 a 11.45 h.