Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Edemsa dio a conocer el cronograma con las zonas de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico durante el fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el sábado habrá afectación del servicio en dos departamentos a lo largo de la jornada: Tupungato y Tunuyán. Mientras que el domingo habrá cortes de luz en Ciudad, Guaymallén, Maipú y Tupungato.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para el sábado 15/11
Tupungato
- Entre calles Italia, Gertrudis Zapata, Belgrano y Perú. En el barrio Los Nogales. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle Lovoski, entre calle “C” y Furno; El Zampalito. De 8.00 a 9.15 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Francisco Morales y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
Cortes de luz programados para el domingo 16/11
Ciudad
- En la intersección de calle Videla Castillo con Santiago del Estero y zonas aledañas. De 8.15 a 12.15 h.
Guaymallén
- En calle Francisco de la Reta, entre Santa María de Oro y Cervantes Saavedra. En calle Tomás Godoy Cruz, entre Lencinas y Las Heras. Entre calles Emilio Civit, Lavalle, Godoy Cruz y Francisco de la Reta. En calle Matienzo, entre Pascual Toso y O’Brien. En calle Pedernera, entre Godoy Cruz y Santa Fe; San José. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- Entre calles Barcala, Ejército Libertador, Juan Domingo Perón y Patricias Argentinas. De 8.00 a 12.00 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles Benigno Aguirre y La Pampa; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.