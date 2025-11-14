Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo

Edemsa dio a conocer el cronograma con las zonas de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico durante el fin de semana.

MDZ Sociedad

Las tareas de mantenimiento continúan durante el fin de semana.&nbsp;

Las tareas de mantenimiento continúan durante el fin de semana. 

Edemsa

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el sábado habrá afectación del servicio en dos departamentos a lo largo de la jornada: Tupungato y Tunuyán. Mientras que el domingo habrá cortes de luz en Ciudad, Guaymallén, Maipú y Tupungato.

Te Podría Interesar

Cortes de luz programados para el sábado 15/11

Tupungato

  • Entre calles Italia, Gertrudis Zapata, Belgrano y Perú. En el barrio Los Nogales. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • En calle Lovoski, entre calle “C” y Furno; El Zampalito. De 8.00 a 9.15 h.
  • En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Francisco Morales y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edemsa/status/1989453388963086626&partner=&hide_thread=false

Cortes de luz programados para el domingo 16/11

Ciudad

  • En la intersección de calle Videla Castillo con Santiago del Estero y zonas aledañas. De 8.15 a 12.15 h.

Guaymallén

  • En calle Francisco de la Reta, entre Santa María de Oro y Cervantes Saavedra. En calle Tomás Godoy Cruz, entre Lencinas y Las Heras. Entre calles Emilio Civit, Lavalle, Godoy Cruz y Francisco de la Reta. En calle Matienzo, entre Pascual Toso y O’Brien. En calle Pedernera, entre Godoy Cruz y Santa Fe; San José. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • Entre calles Barcala, Ejército Libertador, Juan Domingo Perón y Patricias Argentinas. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

  • En la Ruta Provincial N°89, entre calles Benigno Aguirre y La Pampa; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.

Archivado en

Notas Relacionadas