Murió una pareja argentina tras cruzar la frontera con Chile y su familia está devastada

Un viaje que había empezado como una escapada para hacer compras y pasear en Chile terminó en tragedia para una pareja oriunda de Córdoba capital. Jorge Clemente Cuello, de 67 años, y su esposa Carmen Emilia Brandán, de 65, fallecieron este martes al protagonizar un violento choque frontal apenas unos kilómetros después de haber traspasado la frontera.

El siniestro ocurrió pasado el mediodía en el kilómetro 36 de la Ruta CH-115, en la zona de Paso Nevado, cerca de San Clemente. La pareja se dirigía hacia Talca a bordo de un Toyota Corolla blanco cuando, por motivos que aún se investigan, impactaron de frente contra una camioneta roja en la que viajaban dos ciudadanos chilenos. Estos últimos sufrieron lesiones leves y fueron atendidos en el lugar.

La pareja murió en el acto El golpe fue tan severo que el matrimonio murió en el acto dentro del vehículo. Bomberos de San Clemente, ambulancias del SAR y equipos SAMU de Talca participaron del operativo de emergencia, mientras que Carabineros dispuso el corte parcial del tránsito para asistir a las víctimas.

La SIAT Talca realizó peritajes en el punto del impacto para reconstruir la mecánica del accidente y determinar su causa. Toda la información recolectada ya fue enviada al Ministerio Público chileno, que está a cargo de la investigación.