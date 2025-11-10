Los videos del fatal accidente e incendio en la ruta 7: cómo se generó el choque

Las imágenes resultantes del accidente vial e incendio donde dos camioneros fallecieron sobre la ruta 7 comenzaron a compartirse durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes. Entre estos, algunos videos grabados a pocos metros del choque mostraron la magnitud de las llamas resultantes de la colisión.

El siniestro ocurrió el domingo pasadas las 23:30 sobre la vía que conecta a Mendoza con el país vecino, cuando dos camiones chocaron frontalmente y luego se sumó otro auto particular que no pudo evadirlos.

Como resultado, los dos conductores de los rodados de mayor tamaño murieron en el lugar, mientras las 4 personas que viajaban en el automóvil, entre ellos una niña de 8 años, terminaron heridos, por los que se los trasladó a distintos hospitales.

Tras el accidente, las personas que circulaban por la vía trasandina debieron detenerse en plena ruta mientras bomberos, médicos y policías trabajaban en la zona para controlar la situación. Desde ahí, algunos de ellos tomaron videos donde se denotó la intensidad de las llamas que brotaron desde los camiones, las mismas que impidieron a los rescatistas intentar salvar a los camioneros.

Además, se sumaron testimonios donde aseguraron ver como las llamas devoraron rápidamente la cabina de uno de estos camiones, para después cubrir al rodado por completo.

acccidente ruta 7

Cómo fue el choque y sus consecuencias

La reconstrucción del siniestro sostiene que el mismo se produjo cuando el camión de patente argentina invadió el carril contrario, lo que terminó con un choque frontal con el rodado chileno.

Desde atrás del camión del vecino país venía el auto que no pudo evadirlos y también terminó chocando.

image Otra imagen del mortal accidente en la ruta 7.

Finalmente, los dos camiones terminaron sobre la ruta 7 y uno de los camiones tenía material inflamable, se encontraba cargado de cubiertas, que esto fue fundamental en el incendio. Los camioneros terminaron encerrados en la cabina y por el fuego no los pudieron sacar de ese lugar.

Tuvieron que intervenir Bomberos Voluntarios de Potrerillos y de Luján de Cuyo. La ruta 7 se encuentra cortada.

Una vez las llamas fueron controladas en la zona del choque, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento de los camioneros. Además, los mismos profesionales atendieron a quienes viajaban en el rodado de menor porte, donde viajaban tres mayores de edad y una niña de 8 años, diagnosticándolos a los primeros con politraumatismos moderados y trasladados al Hospital Del Carmen, mientras la menor fue diagnosticada con traumatismo moderado por lo que fue trasladada al Hospital Fleming.