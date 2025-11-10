Se reanuda el jury contra la jueza Julieta Makintach por su actuación en el juicio por la muerte de Maradona

El juicio político contra la jueza Julieta Makintach, integrante del tribunal que encabezó el proceso por la muerte de Diego Maradona, continuará este lunes en La Plata.

Entre los testigos citados para declarar en la jornada de este lunes se encuentran Jana Maradona, hija del astro argentino.

kEl jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach se reanudará este lunes en la ciudad de La Plata, luego de que la audiencia anterior, celebrada el viernes, debiera suspenderse a raíz de un corte de luz y una filtración de agua en el edificio donde sesiona el tribunal.

Julieta Makintach vuelve al banquillo de los acusados Makintach, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, enfrenta cargos por mal desempeño en sus funciones debido a su participación en la producción del documental Justicia Divina, mientras aún tenía a su cargo el expediente vinculado a la muerte de Diego Armando Maradona. Según la acusación, su intervención habría comprometido los principios de imparcialidad y ética judicial, violando además los deberes propios de su cargo.

Makintach juicio El jury evalúa su accionar durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. José Luis Carut - MDZ El proceso, encabezado por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, está conformado por legisladores y abogados del foro provincial. Entre los testigos citados para declarar en la jornada de este lunes se encuentran Jana Maradona, hija del astro argentino, y los abogados Rodolfo Baqué y Fernando Burlando, quienes representaron a distintas partes durante el juicio por la muerte del exfutbolista. También fueron convocadas las periodistas Victoria De Masi y Bárbara Villar Camacho.

Durante el turno de la tarde está prevista la comparecencia de la policía Lucía Salazar; los abogados Mara Digiuni, Vadim Mischanchuk, Mario Baudry y Fabián Améndola; además de tres efectivos de la Policía de San Isidro, todos citados por la parte acusadora.

Makintach jury 2 José Luis Carut - MDZ La jueza Makintach enfrenta una batería de cargos que incluye presunto cohecho pasivo, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, peculado de servicios y violación de los deberes de funcionaria pública. De ser hallada culpable, podría ser destituida de su cargo y quedar inhabilitada para ejercer funciones judiciales en el futuro.