Segunda jornada del juicio político contra Julieta Makintach por el escándalo Maradona: un testigo fulminó a la jueza

Un testigo declaró y complicó a Makintach

Este mediodía, José Ignacio Amallo, Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N 1 de San Isidro, declaró y reveló nuevos detalles acerca del documental “Justicia divina”.

En primer lugar, detalló que en el guión del documental estaba explícito que eran 6 capítulos, con los títulos y la duración de cada uno. Además, en este, se dejaba en claro que la jueza Mackintach iba a ser la protagonista de la serie.

“Cuando veo el video de la jueza entrando un domingo a los tribunales con 6 personas, me pregunté ¿Cómo se prestó a esto? Pero analizando todo, me doy cuenta de que no se prestó, sino que era parte de eso”, expresó Amallo. Y sentenció: “Al ver todo el material no puedo dudar que no solo fue la protagonista sino que también fue la productora del mismo”.

Por otro lado, señaló que Juan Manuel D Emilio y María Lía Vidal registraron la obra, con el fin de comercializarla.