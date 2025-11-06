Exclusivo de MDZ: así llegaba Julieta Makintach a su jury de enjuiciamiento por el escándalo Maradona

El jury de enjuiciamiento contra la jueza suspendida, Julieta Makintach , por el documental grabado durante el debate por la muerte de Diego Maradona , arrancó en el subsuelo del Anexo de la Cámara alta bonaerense y allí desestimaron el recurso de reposición que presentó su abogado Darío Saldaño.

En un documento visual exclusivo de MDZ , se puede ver cómo llegó la polémica jueza Julieta Makintach al lugar donde se realiza el jury de enjuiciamiento. En los videos se la puede ver a paso firme y en compañía de su abogado y sólo se ató a decir "buen día" ante la presencia de este medio.

Los primeros testigos en declarar este jueves son el fiscal del caso Maradona, Patricio Ferrari; las policías Mirta Daniela Barrionuevo, Itatí Romero y Evelin Ayelén Andrada (oficiales que vigilaban la sala del debate); los productores audiovisuales Jorge Ignacio Huarte y Patricia Llados; el técnico cinematográfico Ignacio López Escriva y la secretaria de la Defensoría de Juicio ante los Juzgados Correccionales, Mariana Rodríguez.

A su vez, comparecerán la esteticista María Eva Pereyra (atendió a Makintach en su consultorio y reconoció haber compartido el video del tráiler sin la autorización de la magistrada), el subsecretario de Comunicación y Medios del máximo tribuna provincial, Ezequiel Klass y el secretario de la Unidad Fiscal Especializada en la investigación de Ciberdelitos de San Isidro, Denis Ariel Banchero.

En tanto, este viernes declararán los fiscales Carolina Asprella y José Ignacio Amallo (miembros de la UFI número 1 de San Isidro que investigan a Makintach en la causa penal) y Cosme Iribarren (el otro fiscal de la causa Maradona); los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso (integrantes del TOC N°3 que estuvieron en el juicio nulo) y la maquilladora Fabiana Molina Zuviria.

Cuándo declara el círculo íntimo de Diego Maradona

El lunes 10 será el turno de Verónica Ojeda, Jana Maradona y los abogados Fernando Burlando (representante legal de Dalma y Gianinna), Vadim Mischanchuk (defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov), María Julia Marcelli (defensora oficial del médico clínico Pedro Di Spagna) y Rodolfo Baqué (particular damnificado en la causa penal y letrado de la enfermera Dahiana Gisela Madrid).

Por su lado, Mario Baudry; Gastón Marano (abogado del custodio Julio César Coria); Miguel Ángel Pierri (abogado del jefe de enfermeros, Mariano Perroni); Félix Linfante (Jana); Martín Miguel De Vargas y Fabián Amendola harán lo propio el martes 11.

Una de las jornadas más esperadas será el miércoles 12 cuando presten testimonio Dalma y Gianinna Maradona; Julio Rivas (defensor del neurocirujano Leopoldo Luque), quien solicitó la recusación de Makintach tras conocerse las imágenes del documental, y los productores María Vidal Alemán y Juan Manuel D’Emilio, mientras que el jueves 13 terminará la ronda de testimoniales.

La postura de Julieta Makintach

Fuentes allegadas a Makintach conversaron con Noticias Argentinas y expresaron que “se encuentra acompañada por su marido y sus hijos”, al tiempo que no está confirmada su presencia en la primera jornada del jury.

El escándalo estalló a fines de mayo cuando trascendieron videos de la jueza mientras caminaba por los pasillos de los tribunales situados en la calle Ituzaingó 340, donde también brindó una entrevista en su despacho y se la observaba en una de las audiencias del debate oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ex jugador de Boca, que fue declarado nulo y se reanudará el 17 de marzo de 2026.

Makintach había presentado su renuncia al gobernador Axel Kicillof, quien no se expidió al respecto, por lo que se determinará en el jury si es destituida del cargo.

Además, la Universidad Austral determinó suspenderla de manera inmediata de la cátedra que enseñaba en la Facultad de Derecho.

En la causa penal, la mujer fue imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios por el proyecto audiovisual.