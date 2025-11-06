Presenta:
Makintach se encuentra en el subsuelo del Anexo de la Cámara alta bonaerense.&nbsp;
Comenzó el jury contra Julieta Makintach por el escándalo Maradona: el tenso cruce entre la jueza y la presidenta del jury

Este jueves por la mañana, comenzó el juicio político contra la jueza Makintach por el polémico documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.

José Luis Carut

El tenso cruce entre Makintach y la presidenta del jury

En el cierre de la declaración del fiscal Ferrari, la jueza Makintach le dijo a su abogado, Darío Saldaño, que pida tener un careo con el fiscal. La presidenta del jury, Hilda Kogan, lo escuchó y le contestó que en este tipo de jurys no existen los careos.

Qué declaró el primer testigo

El primero en declarar fue el fiscal del caso Maradona, Patricio Ferrari, quien indicó que Mackintach fue la que se opuso a que se posponga el inicio del juicio, sin ningún tipo de argumentación. Pero como la votación quedó 2 a 1, se logró posponer a marzo.

Por otro lado, señaló que los que estaban filmando el documental no figuraban en el registro de personas acreditadas para ingresar a la audiencia y que en todo momento negaron tener algún tipo de vínculo con la jueza.

Cuando le consultaron sobre la reacción de Makintach cuando pasaron el trailer del documental, Ferrari reveló que la magistrada negó varias veces que era ella y mencionó que había participado de una entrevista, desconociendo que se trataba de un documental.

Así llegaba Makintach a su jury de enjuiciamiento

En un documento visual exclusivo de MDZ, se puede ver cómo llegó la polémica jueza Julieta Makintach al lugar donde se realiza el jury de enjuiciamiento. En los videos se la puede ver a paso firme y en compañía de su abogado y sólo se ató a decir "buen día" ante la presencia de este medio.

Video: así llegaba Makintach al juicio

Julieta Makintach

