Parque Patricios: cuatro delincuentes robaron una empresa y un empleado murió al caer de una escalera

En el lugar se montó un amplio operativo en el local de Sánchez de Loria al 2010.

Cuatro delincuentes entraron a robar a una empresa distribuidora de paneles solares en el barrio porteño de Parque Patricios y por el hecho un hombre falleció.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en la calle Sánchez de Loria al 2018 donde un grupo de ladrones ingresó a la empresa y durante una hora efectuaron el robo.

El operativo se inició luego de que un empleado haya llamado al 911 advirtiendo que, cuando ingresó a la empresa, notó que la puerta había sido violentada.

"Al arribo se observó al empleado, de 65 años, con un pie enganchado en la escalera, sin vida. A prima facie el mismo al querer revisar el local se cayó de la escalera golpeándose la cabeza, perdiendo la vida", destacaron.

Por cámaras privadas se observa el ingreso de varios delincuentes a las 6, los cuales se retiran a las 7, mientras que el ingreso del empleado fue una hora después, es decir que no tuvo contacto con los delincuentes.