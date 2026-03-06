Tensión por el derrumbe en Parque Patricios: los residentes intentaron entrar al edificio
De acuerdo a los vecinos de Parque Patricios, la constructora no estaría dando respuestas ni soluciones frente a la situación.
Durante la madrugada del pasado martes, se produjo un derrumbe en el barrio porteño de Parque Patricios que dejó a cientos de vecinos sin poder ingresar a sus departamentos. Este viernes, varios de ellos intentaron entrar por la fuerza.
El derrumbe ocurrió en el estacionamiento subterraneo del edificio, ubicado en la calle Mafalda al 900. Debido al hecho, más de 60 autos terminaron aplastados.
El hecho se produjo a altas horas de la madrugada, por lo que ningún vecino se encontraba circulando por la zona. Afortunadamente, por ende, no se registraron heridos.
Así fue el derrumbe del estacionamiento
Qué se sabe de la situación de los residentes
Los residentes se vieron perjudicados debido a que, desde el día en el que aconteció el derrumbe, no pudieron volver a sus casas por riesgo a efectos colaterales. Asimismo, de acuerdo a varios testimonios, parecería que la constructora no está dando respuestas ni soluciones frente a la situación.
Frente a todo esto, este viernes, varios de ellos se concentraron en la puerta del edificio para intentar entrar por la fuerza. Hubo corridas y gritos mientras que la Policía intentaba controlar la situación.
Así intentaron entrar los residentes al edificio