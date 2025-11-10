Jubilados desaparecidos en Chubut: hallaron dos objetos llamativos en la zona costera

El gobierno del Chubut amplió este fin de semana el operativo para encontrar a Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69).

A pesar del amplio despliegue, las autoridades confirmaron que aún no se registraron resultados concretos sobre el paradero de la pareja.

El Gobierno del Chubut reforzó durante el fin de semana los operativos de búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), desaparecidos varias semanas atrás, luego de que se encontraran objetos presuntamente arrastrados por el mar.

El operativo, que se reanudó con mayor intensidad, incluyó rastrillajes terrestres, marítimos y aéreos en un radio de aproximadamente cuatro kilómetros, con la participación de efectivos policiales, bomberos voluntarios y grupos especializados con canes entrenados para la localización de personas.

Dos objetos llamativos en la zona costera La búsqueda se reactivó tras una alerta clave: una encargada del establecimiento Lamar guió a los investigadores hasta una desembocadura marítima, donde se detectaron objetos que podrían haber sido expulsados por las corrientes de agua. Desde ese punto, los equipos establecieron dos cuadrículas de trabajo, una orientada hacia el norte y otra hacia el sur, con el objetivo de cubrir toda la franja costera.

jubilados desaparecidos Gentileza ADN Sur Además de los rastrillajes a pie, las fuerzas de seguridad emplearon drones y vehículos todo terreno para acceder a zanjones y sectores de difícil acceso. En las tareas participan miembros del Grupo GEOP, personal de la División Búsqueda de Personas, bomberos de Trelew y Bahía Blanca, y la División Canes de Comodoro Rivadavia, entre otros cuerpos especializados.

Sin certezas continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos A pesar del amplio despliegue, las autoridades confirmaron que aún no se registraron resultados concretos sobre el paradero de la pareja. La preocupación crece entre familiares y vecinos de la zona, que siguen de cerca las tareas de búsqueda.