Anses devuelve hasta $120.000 a jubilados: cómo acceder al beneficio
Anses otorga un nuevo beneficio para jubilados y pensionados en noviembre de 2025. Los detalles de la medida.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha un programa de reintegros destinado a jubilados y pensionados, que permite recuperar parte del dinero gastado en compras con tarjeta de débito. Según lo informado, los beneficiarios pueden alcanzar devoluciones de hasta $120.000 mensuales si aprovechan los distintos descuentos y promociones disponibles.
Cómo se aplica el reintegro en Anses
El beneficio se otorga de forma automática a quienes cobran sus haberes en cuentas habilitadas y utilizan la tarjeta de débito asociada para realizar compras en comercios adheridos.
Distintas entidades bancarias participan del programa con reintegros y promociones adicionales. Algunas ofrecen hasta un 5% extra de devolución, con topes de $20.000, e incluso cuentas remuneradas que otorgan intereses sobre saldos de hasta $500.000.
Otras entidades ofrecen descuentos del 25% y financiación en tres cuotas sin interés, con límites que varían según el tipo de comercio: por ejemplo, $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias u ópticas.
Comercios que participan
El programa alcanza a numerosas cadenas de supermercados y tiendas de consumo masivo.
Disco, Jumbo y Vea aplican un 10% de descuento general y un 20% en productos de limpieza y perfumería.
Coto y La Anónima ofrecen un 10% de descuento en la mayoría de los rubros, excepto carnes y electrodomésticos.
Josimar brinda un 15% sin tope de reintegro, mientras que Carrefour ofrece un 10% con un tope de $35.000 mensuales.
En otras cadenas, el beneficio es menor, pero se puede combinar con otras promociones bancarias.
Las operaciones pueden realizarse tanto en tiendas físicas como, en algunos casos, mediante plataformas de venta online.
Quiénes pueden acceder
El reintegro está destinado a jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través de ANSES, incluyendo los titulares de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas.
No es necesario realizar ningún trámite: basta con usar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se depositan los haberes para que la devolución se acredite automáticamente en los días posteriores a la compra.
Esta medida se suma a otras políticas de asistencia para adultos mayores implementadas en noviembre, como el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima y el aumento del 2,1% en los haberes correspondiente a la movilidad previsional.
El objetivo del programa es reforzar el ingreso real de los jubilados en un contexto de inflación elevada y estimular el consumo en rubros esenciales.