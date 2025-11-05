Anses devuelve hasta $120.000 a jubilados: cómo acceder al beneficio

Anses otorga un nuevo beneficio para jubilados y pensionados en noviembre de 2025. Los detalles de la medida.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha un programa de reintegros destinado a jubilados y pensionados, que permite recuperar parte del dinero gastado en compras con tarjeta de débito. Según lo informado, los beneficiarios pueden alcanzar devoluciones de hasta $120.000 mensuales si aprovechan los distintos descuentos y promociones disponibles.

Cómo se aplica el reintegro en Anses El beneficio se otorga de forma automática a quienes cobran sus haberes en cuentas habilitadas y utilizan la tarjeta de débito asociada para realizar compras en comercios adheridos.

Distintas entidades bancarias participan del programa con reintegros y promociones adicionales. Algunas ofrecen hasta un 5% extra de devolución, con topes de $20.000, e incluso cuentas remuneradas que otorgan intereses sobre saldos de hasta $500.000.

Anses ofrece descuentos y reintegros a jubilados y pensionados. Otras entidades ofrecen descuentos del 25% y financiación en tres cuotas sin interés, con límites que varían según el tipo de comercio: por ejemplo, $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias u ópticas.

Comercios que participan El programa alcanza a numerosas cadenas de supermercados y tiendas de consumo masivo.