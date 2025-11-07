Credenciales PAMI: el consejo de la obra social para que los jubilados no sean estafados
El PAMI brindó información respecto a las posibles estafas o engaños en las que los jubilados pueden llegar a convertirse en víctimas.
En medio de un contexto en el que los jubilados son un blanco fuerte para las estafas por parte de los hackers o delincuentes virtuales, PAMI brindó ayuda para sus afiliados con un comunicado en el que compartió información clave para hacerle frente a este tipo de hechos.
Las credenciales que permiten a los afiliados de PAMI acceder a las prestaciones se presentan en cuatro formatos: digital, plástica, provisoria con QR y la denominada provisoria ticket. Todas son válidas para acceder a los servicios médicos que ofrece la obra social y ningún profesional puede negar la atención.
Te Podría Interesar
Qué es la credencial de PAMI y cómo evitar estafas
La Credencial PAMI es un documento único e intransferible asociado al número de cada afiliado, y sirve para acreditar la identidad y acceder así a todos los servicios y prestaciones de la obra social, tales como validación de turnos con especialistas, retiro de medicamentos en la farmacia, turnos para agencias, y trámites web y presenciales.
Para evitar ser víctima de estafas, la obra social aclara que bajo ninguna circunstancia la credencial se entrega en el domicilio del afiliado. Tampoco se hará llegar a través del correo ni por mail. En caso de recibirla por esos medios, podría tratarse de un engaño .
Además, el organismo aclara que los únicos canales de contacto son los oficiales y en ningún momento PAMI llamará o enviará mensajes para pedir información personal; todos los trámites los inicia el afiliado, un familiar o apoderado.
Ante la sospecha de un intento de estafa se debe cortar la comunicación de inmediato y realizar el reclamo llamando al 138 PAMI Escucha y Responde o a través de los canales oficiales del Instituto.
¿Cuáles son las credenciales de PAMI habilitadas?
La credencial PAMI te permite acceder a todos los servicios y prestaciones de la obra social. Actualmente cuenta con cuatro formatos distintos:
Credencial digital: disponible en la app Mi PAMI para teléfonos celulares que puede descargarse en https://www.pami.org.ar/mipami. Se puede consultar sin necesidad de imprimirla.
Credencial provisoria con QR: es una tarjeta impresa en papel que puede descargarse en https://www.pami.org.ar/credencial-provisoria. Debe tener el código QR para que sea válida.
Credencial provisoria ticket: impresa desde una terminal de autogestión en agencias o UGL.
Credencial plástica: ya no se distribuye Sólo está disponible para aquellos afiliados que la hayan obtenido en su momento.