Credenciales PAMI: el consejo de la obra social para que los jubilados no sean estafados

El PAMI brindó información respecto a las posibles estafas o engaños en las que los jubilados pueden llegar a convertirse en víctimas.

MILAGROS LOSTES - MDZ

En medio de un contexto en el que los jubilados son un blanco fuerte para las estafas por parte de los hackers o delincuentes virtuales, PAMI brindó ayuda para sus afiliados con un comunicado en el que compartió información clave para hacerle frente a este tipo de hechos.

Las credenciales que permiten a los afiliados de PAMI acceder a las prestaciones se presentan en cuatro formatos: digital, plástica, provisoria con QR y la denominada provisoria ticket. Todas son válidas para acceder a los servicios médicos que ofrece la obra social y ningún profesional puede negar la atención.

Qué es la credencial de PAMI y cómo evitar estafas

La Credencial PAMI es un documento único e intransferible asociado al número de cada afiliado, y sirve para acreditar la identidad y acceder así a todos los servicios y prestaciones de la obra social, tales como validación de turnos con especialistas, retiro de medicamentos en la farmacia, turnos para agencias, y trámites web y presenciales.

Para evitar ser víctima de estafas, la obra social aclara que bajo ninguna circunstancia la credencial se entrega en el domicilio del afiliado. Tampoco se hará llegar a través del correo ni por mail. En caso de recibirla por esos medios, podría tratarse de un engaño .

Además, el organismo aclara que los únicos canales de contacto son los oficiales y en ningún momento PAMI llamará o enviará mensajes para pedir información personal; todos los trámites los inicia el afiliado, un familiar o apoderado.

Ante la sospecha de un intento de estafa se debe cortar la comunicación de inmediato y realizar el reclamo llamando al 138 PAMI Escucha y Responde o a través de los canales oficiales del Instituto.

¿Cuáles son las credenciales de PAMI habilitadas?

La credencial PAMI te permite acceder a todos los servicios y prestaciones de la obra social. Actualmente cuenta con cuatro formatos distintos:

  • Credencial digital: disponible en la app Mi PAMI para teléfonos celulares que puede descargarse en https://www.pami.org.ar/mipami. Se puede consultar sin necesidad de imprimirla.

  • Credencial provisoria con QR: es una tarjeta impresa en papel que puede descargarse en https://www.pami.org.ar/credencial-provisoria. Debe tener el código QR para que sea válida.

  • Credencial provisoria ticket: impresa desde una terminal de autogestión en agencias o UGL.

  • Credencial plástica: ya no se distribuye Sólo está disponible para aquellos afiliados que la hayan obtenido en su momento.

