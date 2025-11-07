Credenciales PAMI: el consejo de la obra social para que los jubilados no sean estafados

El PAMI brindó información respecto a las posibles estafas o engaños en las que los jubilados pueden llegar a convertirse en víctimas.

En medio de un contexto en el que los jubilados son un blanco fuerte para las estafas por parte de los hackers o delincuentes virtuales, PAMI brindó ayuda para sus afiliados con un comunicado en el que compartió información clave para hacerle frente a este tipo de hechos.

Las credenciales que permiten a los afiliados de PAMI acceder a las prestaciones se presentan en cuatro formatos: digital, plástica, provisoria con QR y la denominada provisoria ticket. Todas son válidas para acceder a los servicios médicos que ofrece la obra social y ningún profesional puede negar la atención.

Qué es la credencial de PAMI y cómo evitar estafas La Credencial PAMI es un documento único e intransferible asociado al número de cada afiliado, y sirve para acreditar la identidad y acceder así a todos los servicios y prestaciones de la obra social, tales como validación de turnos con especialistas, retiro de medicamentos en la farmacia, turnos para agencias, y trámites web y presenciales.

PAMI cuida a sus afiliados ante las estafas. Para evitar ser víctima de estafas, la obra social aclara que bajo ninguna circunstancia la credencial se entrega en el domicilio del afiliado. Tampoco se hará llegar a través del correo ni por mail. En caso de recibirla por esos medios, podría tratarse de un engaño .

Además, el organismo aclara que los únicos canales de contacto son los oficiales y en ningún momento PAMI llamará o enviará mensajes para pedir información personal; todos los trámites los inicia el afiliado, un familiar o apoderado.