Aumento salarial: el Gobierno definirá este viernes los sueldos del empleo doméstico

El Ejecutivo nacional llamó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para revisar los salarios del personal doméstico.

Se espera que tras la reunión se anuncien las nuevas escalas que regirán a partir de noviembre o diciembre.

El Gobierno de Javier Milei convocó oficialmente a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares a una nueva revisión salarial que definirá los próximos aumentos para el personal que realiza tareas domésticas. La audiencia se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre, desde las 10.30, en la sede de la Secretaría de Trabajo, según quedó establecido en la resolución 2 publicada este martes en el Boletín Oficial.

Se trata de una reunión clave para actualizar los ingresos de miles de empleadas y empleados del sector, que tuvieron su último incremento a fines de julio. En esa oportunidad, se había fijado una suba del 6,5%, desglosada en 3,5% sobre los salarios de enero y 1% adicional sobre las remuneraciones básicas de julio, agosto y septiembre. Además, se había acordado el pago de un bono de hasta $10.000.

La Comisión Nacional de Casas Particulares está conformada por representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los ministerios de Economía y Capital Humano, mientras que la Secretaría de Trabajo ejerce la presidencia del organismo y brinda el soporte legal y técnico necesario.

Las empleadas domésticas tendrán acceso a un bono para el próximo bimestre Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Antes de la actualización prevista para este viernes, las escalas salariales vigentes se ubican entre $374.541 y $511.800 mensuales, según la categoría. En el caso de quienes trabajan por hora, los valores parten desde $3.052.

Empleados domésticos: cuánto cobrarán en noviembre De acuerdo con la última escala vigente, así se pagan las distintas categorías de trabajo doméstico durante noviembre: