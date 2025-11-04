Aumento salarial: el Gobierno definirá este viernes los sueldos del empleo doméstico
El Ejecutivo nacional llamó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para revisar los salarios del personal doméstico.
El Gobierno de Javier Milei convocó oficialmente a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares a una nueva revisión salarial que definirá los próximos aumentos para el personal que realiza tareas domésticas. La audiencia se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre, desde las 10.30, en la sede de la Secretaría de Trabajo, según quedó establecido en la resolución 2 publicada este martes en el Boletín Oficial.
Se trata de una reunión clave para actualizar los ingresos de miles de empleadas y empleados del sector, que tuvieron su último incremento a fines de julio. En esa oportunidad, se había fijado una suba del 6,5%, desglosada en 3,5% sobre los salarios de enero y 1% adicional sobre las remuneraciones básicas de julio, agosto y septiembre. Además, se había acordado el pago de un bono de hasta $10.000.
Te Podría Interesar
La Comisión Nacional de Casas Particulares está conformada por representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los ministerios de Economía y Capital Humano, mientras que la Secretaría de Trabajo ejerce la presidencia del organismo y brinda el soporte legal y técnico necesario.
Antes de la actualización prevista para este viernes, las escalas salariales vigentes se ubican entre $374.541 y $511.800 mensuales, según la categoría. En el caso de quienes trabajan por hora, los valores parten desde $3.052.
Empleados domésticos: cuánto cobrarán en noviembre
De acuerdo con la última escala vigente, así se pagan las distintas categorías de trabajo doméstico durante noviembre:
Supervisores con retiro: $3683,29 la hora y $459.471,73 al mes.
Supervisores sin retiro: $4034,05 la hora y $511.800,22 al mes.
Personal para tareas específicas con retiro: $3487 la hora y $426.875,19 al mes.
Personal para tareas específicas sin retiro: $3822,91 la hora y $475.184,55 al mes.
Caseros: $3294 la hora y $416.485,63 al mes.
Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3294 la hora y $416.485,63 al mes.
Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3683,21 la hora y $464.129,59 al mes.
Personal para tareas generales con retiro: $3052 la hora y $374.541,36 al mes.
Personal para tareas generales sin retiro: $3294 la hora y $416.485,63 al mes.
El nuevo encuentro buscará establecer un incremento que compense la inflación acumulada de los últimos meses y brinde previsibilidad de cara al cierre del año. Se espera que tras la reunión se anuncien las nuevas escalas que regirán a partir de noviembre o diciembre.