Aumento del boleto del micro: qué pasará con el beneficio del Banco Nación para viajar gratis

El Gobierno Provincial definió este viernes un aumento en el boleto de micros de Mendoza , que pasará en su tarifa plana de $1.000 a $1.200 el próximo 10 de noviembre, pero luego llegará a $1.400 a partir del 1 de enero del 2026. Este anuncio llega como un balde de agua fría para los usuarios y dudas se instalan sobre un beneficio para viajar gratis.

Además, continúan las tarifas sociales y beneficios gratuitos para estudiantes, docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad y mayores de 70 años. Los jubilados abonarán $600 desde noviembre y $700 desde enero.

Desde el Poder Ejecutivo defendieron la medida al indicar que el costo "real" del pasaje, sin subsidios provinciales, está en el orden de los $2.912. De hecho, en el Presupuesto 2026 se indicó que se destinarán por parte del Estado $292.000 millones en todo el 2026 para mantener el precio de un boleto lo más "accesible" posible , con el mismo servicio que hoy recorren las diferentes líneas de micros a nivel provincial.

El Banco Nación ofrece, hace varios meses, la oportunidad a los usuarios de viajar con un 100% de descuento en distintas líneas de micro abonando con la app del BNA de forma online vía contactless. Esto quiere decir, abonando con la tarjeta o con el QR en la validadora del colectivo.

tarjeta sube qr Beneficios del Banco Nación dejaban el boleto del micro en cero pesos. Ahora el pasaje sufrirá un aumento.

Sin embargo, el beneficio tiene fecha de caducidad este viernes: todos los sitios del Banco Nación informaron a los usuarios que el último día hábil para aprovechar esta oportunidad es este 31 de octubre.

El beneficio ya había sido extendido

Anteriormente el beneficio vencía en agosto y se extendió hasta este mes. Hasta el momento, el Banco Nación no se decidió por extender la promoción o dar por terminado el beneficio con el inicio del mes de noviembre.

Si decide extenderlo, los anuncios podrían estar previstos para el día lunes, ya que será la vuelta a la rutina de miles de mendocinos que necesitan conocer las condiciones en las que irán a trabajar, a la escuela o a cualquier actividad. Sería la segunda extensión del beneficio desde que el mismo existe.

Por el contrario, si deciden darlo de baja para volver al cobro habitual del sistema, serán miles los usuarios que deberán volver a abonar el boleto del transporte público de forma completa con el aumento que se prevé para los próximos diez días.