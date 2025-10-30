Aumento salarial: cuánto cobrarán las Fuerzas Armadas en noviembre de 2025
El Gobierno confirmó una nueva actualización salarial para el personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Desde noviembre, los haberes de las Fuerzas Armadas aumentarán.
Los haberes de las Fuerzas Armadas volverán a actualizarse en noviembre, completando así el esquema de incrementos dispuesto por el Gobierno nacional para 2025. Los sueldos básicos se incrementarán en promedio un 1% respecto a octubre, con variaciones según el grado jerárquico.
El Ejército Argentino, junto con la Armada y la Fuerza Aérea, recibirá un nuevo aumento salarial a partir del 1° de noviembre de 2025, según la escala oficial publicada por el Ministerio de Defensa. Este ajuste forma parte del cronograma de incrementos mensuales que comenzó en junio y se mantuvo hasta fin de año.
Cuánto cobrarán las Fuerzas Armadas en noviembre
De acuerdo con la grilla salarial vigente, el haber mensual del personal militar quedará de la siguiente manera desde noviembre:
- Teniente General, Almirante o Brigadier General: $2.809.917.
- General de División, Vicealmirante o Brigadier Mayor: $2.580.817.
- General de Brigada, Contralmirante o Brigadier: $2.363.947.
- Coronel, Capitán de Navío o Comodoro: $1.999.392.
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata o Vicecomodoro: $1.619.788.
- Mayor, Capitán de Corbeta: $1.354.826.
- Capitán o Teniente de Navío: $1.105.609.
- Teniente Primero o Teniente de Fragata: $1.009.643.
- Teniente o Teniente de Corbeta: $926.400.
- Subteniente, Guardiamarina o Alférez: $814.911.
- Suboficial Mayor: $1.446.104.
- Suboficial Principal: $1.301.685.
- Sargento Ayudante o Suboficial Primero: $1.171.984.
- Sargento Primero o Suboficial Segundo: $1.059.162.
- Sargento o Cabo Principal: $962.087.
- Cabo Primero: $779.026.
- Cabo Segundo: $776.374.
- Voluntario de Primera: $659.720.
- Voluntario de Segunda: $610.510.
Evolución del salario del ejército
Desde junio hasta noviembre, los haberes del personal militar acumularon un incremento de entre el 9% y el 11%, dependiendo del rango. Por ejemplo, un Teniente General pasó de cobrar $2.647.231 en junio a $2.809.917 en noviembre, mientras que un Voluntario de Segunda subió de $575.163 a $610.510 en el mismo período.
Este esquema de aumentos escalonados fue implementado por el Ministerio de Defensa con el objetivo de mantener actualizados los salarios frente al contexto inflacionario, y acompañar las recomposiciones aplicadas en otros sectores del Estado.