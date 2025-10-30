Aumento salarial: cuánto cobrarán las Fuerzas Armadas en noviembre de 2025

El Gobierno confirmó una nueva actualización salarial para el personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Desde noviembre, los haberes de las Fuerzas Armadas aumentarán.

Los haberes del Ejército Argentino se incrementarán nuevamente desde el 1° de noviembre.

Los haberes de las Fuerzas Armadas volverán a actualizarse en noviembre, completando así el esquema de incrementos dispuesto por el Gobierno nacional para 2025. Los sueldos básicos se incrementarán en promedio un 1% respecto a octubre, con variaciones según el grado jerárquico.

El Ejército Argentino, junto con la Armada y la Fuerza Aérea, recibirá un nuevo aumento salarial a partir del 1° de noviembre de 2025, según la escala oficial publicada por el Ministerio de Defensa. Este ajuste forma parte del cronograma de incrementos mensuales que comenzó en junio y se mantuvo hasta fin de año.

De acuerdo con la grilla salarial vigente, el haber mensual del personal militar quedará de la siguiente manera desde noviembre:

Teniente General, Almirante o Brigadier General: $2.809.917.

General de División, Vicealmirante o Brigadier Mayor: $2.580.817.

General de Brigada, Contralmirante o Brigadier: $2.363.947.

Coronel, Capitán de Navío o Comodoro: $1.999.392.

Teniente Coronel, Capitán de Fragata o Vicecomodoro: $1.619.788.

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.354.826.

Capitán o Teniente de Navío: $1.105.609.

Teniente Primero o Teniente de Fragata: $1.009.643.

Teniente o Teniente de Corbeta: $926.400.

Subteniente, Guardiamarina o Alférez: $814.911.

Suboficial Mayor: $1.446.104.

Suboficial Principal: $1.301.685.

Sargento Ayudante o Suboficial Primero: $1.171.984.

Sargento Primero o Suboficial Segundo: $1.059.162.

Sargento o Cabo Principal: $962.087.

Cabo Primero: $779.026.

Cabo Segundo: $776.374.

Voluntario de Primera: $659.720.

Voluntario de Segunda: $610.510. Evolución del salario del ejército Desde junio hasta noviembre, los haberes del personal militar acumularon un incremento de entre el 9% y el 11%, dependiendo del rango. Por ejemplo, un Teniente General pasó de cobrar $2.647.231 en junio a $2.809.917 en noviembre, mientras que un Voluntario de Segunda subió de $575.163 a $610.510 en el mismo período.