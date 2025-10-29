Netanyahu ordena al ejército israelí reanudar de inmediato los ataques en Gaza
El alto el fuego alcanzado hace dos semanas se tambalea tras un cruce de acusaciones entre el gobierno israelí y Hamás sobre la entrega de los cadáveres de los rehenes.
La paz recientemente alcanzada en Gaza se tambalea después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenara a su ejército reanudar "potentes" ataques en el territorio de inmediato.
El anuncio de la oficina del primer ministro llega después de que el gobierno israelí informara que un ataúd entregado por la milicia islamista de Hamás el lunes no contenía el cadáver de ninguno de los rehenes secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 que dieron inicio a la guerra.
Israel acusa a Hamás de una "clara violación" del acuerdo de alto el fuego suscrito hace dos semanas con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que contemplaba la entrega de los rehenes vivos y muertos en poder de Hamás y un cese de los ataques del ejército israelí en Gaza.
Hamás aseguró que Israel está "fabricando falsos pretextos como preparación para dar nuevos pasos agresivos" en Gaza.
El grupo armado acusa a Israel de obstruir los esfuerzos para recuperar los cadáveres que han dejado meses de guerra en la Franja y llamó a los mediadores a permitir que los organismos internacionales puedan realizar sus "tareas humanitarias al margen de cálculos políticos y agresivos".
