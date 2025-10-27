Israel lanza un nuevo bombardeo contra Gaza pese al alto el fuego con Hamás

Israel no respeta el alto el fuego: muere un palestino en un nuevo bombardeo contra Gaza y ya son casi cien los muertos y más de trescientos los heridos.

Al menos un palestino murió por un nuevo bombardeo del Ejército de Israel cerca de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, a pesar del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la aplicación de la primera fase del plan presentado por Estados Unidos, que llevó aparejado el inicio de un alto el fuego.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias Maan han señalado que el fallecido, Farid Hasán Qudaí, de 45 años, ha sido alcanzado por un bombardeo contra Asán al Kabira, en el este de Jan Yunis, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha afirmado este mismo lunes en un comunicado en Telegram que durante las últimas 48 horas se han registrado ocho muertos y trece heridos por los ataques israelíes, con lo que los balances totales desde el 7 de octubre de 2023 ascienden a 68.527 y 170.395, respectivamente.

tropas israelíes Israel soldados tanques efe Israel continúa matando gente en Gaza. Foto Efe EFE Israel ha matado 93 personas desde el alto el fuego Así, ha detallado que desde el inicio del alto el fuego se han confirmado 93 muertos y 337 heridos, antes de afirmar que se han recuperado 472 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas de Israel, si bien ha reiterado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles", por lo que la cifra sería superior.