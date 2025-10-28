Denuncian que Hamás retiró y volvió a enterrar los restos del cuerpo de un israelí asesinado

Mientras se espera que Hamás avance con la entrega del cuerpo de un rehén de Gaza, trascendió un video en donde queda explícita el mecanismo que utiliza el grupo terrorista antes de devolver los restos de los secuestrados israelíes durante la guerra.

En el video se ve cómo el grupo terrorista Hamás retira y vuelve a enterrar el cadáver de un rehén israelí.

Luego del alto al fuego en Medio Oriente, el grupo terrorista Hamás e Israel comenzaron a efectuar el intercambio de rehenes y la entrega de los restos de los secuestrados fallecidos durante el conflicto bélico que duró dos años.

Sin embargo, este martes, trascendió un video en el que se puede ver el insólito accionar de los integrantes de Hamás antes de la devolución de un cadáver al Estado de Israel. Fue el consultor político y periodista Daniel Lerer quien compartió en X el material registrado y difundido por Media Oriente, con el título: “Las mentiras de Hamás y su incumplimiento del acuerdo al desnudo”.

Mirá el video del accionar de Hamás Hamás retiró los restos del cuerpo de un secuestrado asesinado “Documentación comprueba que la organización terrorista palestina retira los restos del cuerpo de un secuestrado asesinado desde una vivienda, luego los entierran y finalmente llaman a la Cruz Roja. El grito del mundo debería ser ensordecedor”, denunció.

Hamás entregaría los restos de un rehén israelí este martes Como si fuera poco, el video salió a la luz el mismo día que el grupo terrorista Hamás anunció que entregará a Israel el cuerpo de un rehén hallado recientemente en un túnel de la Franja de Gaza. La devolución será realizada a las 20.00 hora local (17.00 GMT), con la intermediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según indicó la organización en un comunicado difundido en medios oficiales.

La milicia precisó que el cadáver fue “encontrado hace poco en uno de los túneles de la Franja de Gaza”. Aunque no se confirmó oficialmente la identidad de la víctima, fuentes locales informaron que se trataría de Amiram Cooper, uno de los cautivos israelíes.