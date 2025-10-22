Guerra en Gaza: Israel le entregó otros 15 cuerpos a Hamás
La Franja de Gaza fue protagonista de otro intercambio este miércoles en el que Israel devolvió 15 cuerpos a Hamás como parte del acuerdo.
Las autoridades sanitarias de Gaza informaron este martes que recibieron los cuerpos de 15 palestinos procedentes de Israel a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Con esta entrega, el número total de cadáveres recibidos desde la entrada en vigor del cese al fuego asciende a 165.
Munir al-Bursh, director general de las autoridades de salud gazatíes, explicó que los equipos médicos realizarán los análisis correspondientes y completarán la documentación antes de entregar los cuerpos a sus familias. También señaló que, debido a la falta de recursos, se están utilizando métodos rudimentarios para la identificación y que algunos cuerpos presentan signos de “maltrato, golpes y haber estado esposados o con los ojos vendados”.
Te Podría Interesar
Intercambio de cuerpos entre Israel y Hamas: compromisos pendientes
El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, vigente desde el 10 de octubre, contempla la retirada parcial de las tropas israelíes, el intercambio de prisioneros y rehenes, y un incremento en el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino. Según los términos pactados, Israel debe entregar 15 cuerpos de palestinos por cada rehén israelí devuelto por Hamás.
En ese marco, Israel confirmó el lunes la recuperación del cuerpo de un decimotercer rehén, que fue identificado este martes. Aún resta la entrega de los restos de otros 15 rehenes israelíes.
Por su parte, el jefe de la delegación negociadora de Hamás, Jalil al Haya, aseguró que el grupo, considerado terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, mantiene su compromiso con el cumplimiento del acuerdo y con la entrega de los cuerpos de los rehenes, aunque reconoció las dificultades logísticas para recuperarlos dentro de la Franja.