Medio Oriente en llamas: la guerra se profundiza mientras Rusia y Estados Unidos acuerdan por el petróleo

Día 1: el lanzamiento de la Operación Epic Fury en Medio Oriente

Bombardeo de Estados Unidos e Israel

En una operación conjunta y coordinada en la que se dividieron los objetivos, Israel y Estados Unidos bombardearon los principales objetivos militares del país ubicados en sus ciudades más importantes. El plan llevaba meses de planificación y se efectuó con el objetivo, cumplido, de abatir a Alí Jamenei, líder supremo de la República Islámica. En el ataque murieron también su esposa y nieta de poco más de un año. El propio ayatolá se había negado a abandonar búnker.

En el ataque también le dieron a la escuela primaria Shajare Tayebe de Minab, al sur de Irán, donde el establecimiento se encontraba en funcionamiento ya que el sabado es un día escolar en ese país. El ataque causó la muerte de 180 personas y 95 heridos entre profesores, niñas u padres de varias alumnas. Durante el ataque, los bombardeos dieron contra la capital Teherán y las ciudades de Qom, Kermanshah, Isfahán y Karaj. Servicios de comunicación y energía quedaron afectados en gran parte del país a raíz de los bombardeos.

Israel, tras el ataque, emitió un alerta en todo el país por las represalias que Irán podía tomar. Horas más tarde, las sirenas convocaron a toda la población a esconderse en los miles de refugios que hay en todo el territorio.

Desde Iran International informaron que miles de miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidos comandantes, cayeron abatidos o terminaron heridos tras los ataques. También se remarcó que los bombardeos dieron contra Bushehr, donde se encuentra una central nuclear que no se informó si sufrió daños.

Donald Trump, tras el ataque, emitió un comunicado donde explicó que el objetivo era provocar el cambio de régimen en Irán e instó a los iraníes a levantarse contra el Gobierno de Teherán. Además, convocó a la Guardia Revolucionaria Islámica a "deponer las armas y gozar de inmunidad completa o, de lo contrario, enfrentarse a una muerte segura. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, difundió un video en el que explicó que el ataque era para "eliminar la amenaza existencial" que representa este régimen para su país.

La respuesta de Irán: Medio Oriente en llamas

El régimen iraní, tras el ataque de la alianza, activó todos sus protocolos de respuesta militar y a sus aliados en la región. Inmediatamente, entonces, comenzaron a operar agentes de Hezbolá en el Líbano y las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, quienes comenzaron a atacar bases americanas en el país. Fue esta agrupación chiita iraquí la primera fuera de Irán en sufrir bajas, con la muerte de dos guerrilleros y tres heridos durante los bombardeos aliados en Jurf al-Sakhar, al sur de Bagdad.

Desde Teherán, entonces, la comandancia dispersa que sobrevivió a los ataques, logró reagruparse y ordenar bombardeos a las bases americanas en el Golfo Pérsico ubicadas en los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Siria, Baréin, Qatar, Kuwait y Arabia Saudita. Estos ataques, aunque fueron reportados por las evidentes explosiones que pudieron observarse desde las ciudades, no trascendieron en informes oficiales debido a la censura militar. También hubo impactos de gravedad iraníes en todo Israel, como así también en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y distintas zonas urbanas de Abu Dabi.

Las defensas antiaéreas lograron evitar una mayor cantidad de impactos, pero se vieron superadas en muchos casos por la densidad del bombardeo iraní. Mientras tanto, en Irak, las fuerzas chiitas comenzaron con operaciones en distintos puntos del país contra la presencia americana. hezbolá también orquestó ataques contra Israel desde el Líbano y los hutíes dieron contra objetivos en Amán, Yemen.

Desde Irán, también, comenzaron las amenazas de bloquear el Estrecho de Ormuz, donde fluye casi el 30% del petróleo mundial y por donde Irán provee a China, que consume el 20% del mercado de petróleo y derivados en el mundo, generando una paranoia en los mercados que se notaría recién el lunes siguiente a los ataques.