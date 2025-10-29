Nueve muertos en Gaza tras una nueva oleada de bombardeos israelíes

Al menos nueve personas —incluidos dos niños y cuatro mujeres— murieron tras una serie de bombardeos israelíes en el norte y el sur de la Franja de Gaza . Los ataques forman parte de una nueva oleada militar del Ejército de Israel , que el gobierno de Netanyahu justificó como respuesta a supuestas violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

Según informó la Defensa Civil de la Franja, uno de los ataques impactó de lleno una vivienda de cuatro plantas perteneciente a la familia Al Banna, en el barrio Sabra, en la ciudad de Gaza. El edificio, que estaba repleto de residentes, quedó prácticamente destruido: tres de sus pisos colapsaron. En el lugar murieron tres mujeres y un hombre, mientras los equipos de rescate continúan buscando desaparecidos entre los escombros.

El segundo bombardeo se produjo en la localidad sureña de Jan Yunis, donde un vehículo fue alcanzado en la calle Al Qasam. Allí murieron cinco personas, entre ellas dos niños, una mujer y dos hombres, informó el cuerpo de rescatistas.

Fuentes del Hospital Nasser de Jan Yunis confirmaron a EFE que los cuerpos de los menores llegaron “despedazados” como consecuencia del impacto. Además, la Defensa Civil registró dos heridos en otro ataque contra una tienda de campaña que albergaba a desplazados al oeste de Al Zawaida, en el centro de la Franja.

“El personal de rescate continúa trabajando en condiciones extremadamente difíciles, con escasez de recursos y bajo fuego constante. Las operaciones de recuperación siguen para rescatar a personas atrapadas bajo los escombros”, señaló en un comunicado Mahmud Basal, portavoz del servicio de Defensa Civil en Gaza.

Los ataques israelíes se intensificaron luego de que el gobierno de Netanyahu acusara a Hamás de atacar con artillería y francotiradores a soldados en Rafah, en el sur de Gaza. El grupo islamista negó cualquier participación en esos hechos.

La nueva ofensiva también se produjo después de que Hamás devolviera a Israel restos humanos que, según autoridades israelíes, no pertenecen a ninguno de los 13 rehenes fallecidos que aún permanecen en Gaza, sino a un cautivo cuyo cuerpo había sido recuperado a fines de 2023.

Mientras tanto, la población civil gazatí vuelve a quedar atrapada entre los bombardeos y el colapso humanitario, en medio de un frágil cese al fuego que amenaza con romperse definitivamente.