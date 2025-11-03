Se viene un nuevo aumento de la tarifa de agua en Mendoza: de cuánto será

El Departamento General de Irrigación convocó a audiencia pública para evaluar el aumento en la tarifa del servicio de agua a partir de 2026. Durante la jornada se discutirán por separado los incrementos solicitados por la empresa estatal Aguas Mendocinas ( Aysam ) y por el resto de los operadores de servicios de agua potable y saneamiento.

A través de dos resoluciones firmadas por el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, el organismo que se desempeña como ente regulador lanzó dos convocatorias a audiencia pública, las cuales se realizarán el día 28 de noviembre en la Sala Auditorio Biblioteca Manuel Belgrano, de Godoy Cruz.

En un primer turno se analizará la solicitud de readecuación tarifaria correspondiente al 2026 para Aysam , la principal empresa operadora del servicio de agua potable en la provincia.

En tanto, posteriormente en la misma jornada tendrá lugar la discusión de la actualización de los valores tarifarios y los precios máximos del cuadro tarifario referencial para el resto de los operadores del servicio de agua potable y saneamiento.

Los estudios y cálculos para actualizar tarifas se realizan a partir de la evolución de costos calculadas por el operador y por las proyecciones de inflación para el próximo año a partir del relevamiento de expectativas de mercado (REM) que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En la convocatoria a la audiencia pública para discutir el incremento tarifario de Aysam, Irrigación no hace referencia al cálculo de costos planteado por la empresa y el posible aumento solicitado.

Mendoza cambiará el sistema de cobro del agua potable El incremento en la tarifa de agua sería de al menos un 19,5% para el año que viene.

No obstante, respecto al resto de los operados del servicio de agua potable y saneamiento de la provincia, se sugiere dos alternativas de subas tarifarias para el 2026, en sintonía con la inflación proyectada para el año que viene, la cual se calcula en un 19,5% anual.

La alternativa 1 plantea un aumento tarifario del 19,5% a partir de enero de 2026.

En tanto, la alternativa 2 sugiere un aumento tarifario del 16,6% a partir de enero de 2026, y uno del 5% a partir de julio de 2025.

Ambos aumentos quedarán sujetos al proceso de revisión bimestral para los operadores del recurso hídrico.

Esa suba sirve también como valor de referencia para la suba tarifaria que planteará Aysam, que podría ser mayor si se tienen en cuanta aumentos en los costos calculados por la empresa estatal.

Una vez realizada la Audiencia Pública, el ente regulador, en este caso Irrigación, deberá pronunciarse, en un plazo máximo de 15 días corridos, con un informe final sobre el incremento tarifario a otorgar a Aysam o el resto de los operadores.

Finalmente, deberá remitir esa conclusión al Poder Ejecutivo, para su aprobación mediante un decreto, de manera tal que el incremento de tarifa rija desde el 31 de enero del año que viene.