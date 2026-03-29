Mega corte de agua en Mendoza: cuándo se termina de restablecer el servicio

El corte de agua que afectó a gran parte del Área Metropolitana de Mendoza ya transita su etapa final. Cuándo se terminan los trabajos.

El mega corte de agua que impulsó la compañía Aguas Mendocinas para la optimización de Macrodistribución del Area Metropolitana de Mendoza ya concluyó su etapa operativa y, ahora, resta que se recupere el servicio en todas las localidades afectadas.

"A 24 horas de haber finalizado el operativo, y con el servicio ya normalizado en gran parte del Área Metropolitana, continúa el proceso de purgas en acueductos para restablecer el suministro en los sectores que aún permanecen afectados", sostuvieron desde la empresa.

En concreto, Aysam avanzó con la instalación de válvula mariposa en acueducto diámetro nominal (DN) 600 mm en cámara seca Benegas. Además, también realizó la instalación de las 2 compuertas en cámara hexagonal de derivación del acueducto diámetro nominal (DN) 1.100 mm.