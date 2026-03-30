Cómo la Cervecería Quilmes trata y reutiliza el agua en su planta de Mendoza

En el marco del Día Mundial del Agua , Cervecería y Maltería Quilmes en Mendoza abrió las puertas de su planta para mostrar cómo gestiona uno de sus recursos más sensibles: el agua . Lejos de ser un proceso invisible, la compañía expuso en detalle cómo mide, trata y reutiliza cada gota dentro de su circuito productivo.

El recorrido permitió ver de cerca el funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes, donde toda el agua utilizada en la producción vuelve a ingresar a un circuito controlado. Desde la limpieza de equipos hasta los excedentes del proceso cervecero, todo converge en una planta preparada para devolver el agua en condiciones adecuadas.

El agua es el ingrediente principal de la cerveza, representa cerca del 90% de su composición, y también un recurso esencial para las comunidades donde se produce.

Esta doble condición explica por qué su gestión ocupa un lugar central dentro de la industria, tanto en términos productivos como ambientales.

El rol clave de la tecnología y la medición

Cervecería Y Maltería Quilmes - Tratamiento del agua ingreso de afluentes Por aquí ingresan los afluentes a la planta para su proceso de recuperación. Joaquín Moreno / MDZ

Uno de los puntos centrales es el monitoreo constante. La cervecería cuenta con más de 100 puntos de control, algunos en tiempo real, que permiten ajustar el proceso y garantizar la calidad del agua tratada.

“Tenemos mediciones online que nos permiten tomar decisiones en tiempo real. Si algo se desvía, se corrige inmediatamente para asegurar que el proceso funcione correctamente”, explicaron durante la recorrida técnica.

Además, el corazón del tratamiento es un proceso biológico. Allí, microorganismos (a los que internamente llaman “bichitos”) consumen la materia orgánica presente en el agua.

“Es un proceso vivo. Los microorganismos necesitan condiciones estables para poder trabajar. Por eso se homogeniza el ingreso del agua antes de tratarla”, detallaron desde la operación de la planta.

Reutilizar el agua según cada uso

Cervecería Quilmes - Tratamiento del agua - Joaquín Moreno - MDZ (1) La planta local combina innovación, inversión y trabajo conjunto para mejorar la gestión del agua. Joaquín Moreno / MDZ

Uno de los avances más significativos es la diferenciación en el uso del agua. No todos los procesos requieren la misma calidad, por lo que el sistema permite reutilizar agua tratada en tareas como limpieza, generación de vapor o enfriamiento.

“No tiene sentido usar agua de calidad potable para limpiar un piso. Esa lógica nos permitió mejorar mucho la eficiencia”, explicaron desde la empresa.

La reducción del consumo no depende solo de la infraestructura. La capacitación del personal es clave para sostener los resultados en el tiempo y mejorar el uso del recurso.

“Detrás de cada consumo hay una persona. Por eso trabajamos mucho en la concientización interna”, señalaron desde la compañía.

Mendoza, entre las plantas más eficientes

Cervecería Quilmes - Tratamiento del agua - Joaquín Moreno - MDZ (14) El sistema permite recuperar agua y reutilizarla en procesos que no requieren calidad potable, reduciendo el consumo total. Joaquín Moreno /MDZ

Gracias a esta estrategia integral, la planta mendocina logró posicionarse entre las más eficientes en consumo de agua dentro del sistema global de la compañía.

En los últimos cinco años, la empresa invirtió más de 8,6 millones de dólares en proyectos de eficiencia hídrica en Argentina, logrando reducir un 21% su consumo, equivalente a 846 mil piletas olímpicas de agua.

Como parte de su agenda hídrica, la empresa presentó en Mendoza el proyecto Amunas, una iniciativa público-privada que busca recargar acuíferos a través de zanjas de infiltración.

Esta primera experiencia abarcará una hectárea y permitirá aportar cerca de 800.000 litros anuales al subsuelo, además de contribuir a la restauración del ecosistema local.

Trabajo conjunto para gestionar el recurso

Quilmes Sumá Nativas-9 Funcionarios y representantes de la empresa coincidieron en la importancia de la articulación público-privada para la gestión del agua. Milagros Lostes - MDZ

El proyecto se enmarca en un esquema de colaboración con el sector público, donde la empresa participa en iniciativas como el Fondo de Agua del Río Mendoza.

“Esta gestión no es solo del sector público o privado, nos tiene que encontrar trabajando de manera articulada”, señaló la ministra Jimena Latorre durante la presentación.

Desde el Gobierno provincial también destacaron la importancia de este tipo de iniciativas. “El cuidado del agua es fundamental para Mendoza y para nuestras industrias”, expresó el ministro Rodolfo Vargas Arizu.

En la misma línea, el intendente Diego Costarelli remarcó: “El mayor valor está en el trabajo en equipo y en cómo enfrentamos juntos el desafío del cambio climático”.

Un recurso clave para Mendoza

Con más de un siglo de historia en la provincia, la cervecería refuerza su vínculo con Mendoza a través de una gestión del agua que combina tecnología, conocimiento y compromiso.

En un contexto donde el recurso es cada vez más estratégico, la experiencia local muestra cómo la industria puede avanzar hacia un uso más eficiente y responsable.