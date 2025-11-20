"Veníamos los dos riéndonos": el angustiante relato del viudo de la mujer que falleció en Villa Madero

La localidad de Villa Madero se encuentra totalmente conmocionada por la muerte de una mujer , identificada como Paola Lonzo. El suceso ocurrió el miércoles a la noche, cuando la víctima viajaba en moto con su marido y chocaron con unos delincuentes que huían a toda velocidad tras asaltar una carnicería.

La pareja de Paola, totalmente angustiado por la tragedia, dialogó con la prensa y dio detalles de cómo fue el accidente. “Estoy en pie porque es lo que mi señora quiere, que yo esté firme, con mucha fuerza, porque tengo a la hija de ella que tengo que seguir cuidando”, aseguró.

“Venía del trabajo, la fui a buscar porque no quería que venga en colectivo, porque acá Madero es tierra de nadie ”, explicó Carlos, el marido de Paola, en TN. Él era quien conducía la moto en la que viajaban.

“Veníamos los dos riéndonos de cosas nuestras”, recordó entre lágrimas.“De repente aparece ese auto que me la saca de la moto, me la saca de las manos”, agregó. También contó que, en su casa, la hija de la víctima los esperaba para cenar.

“Lo primero que hice fue levantarme e ir a ver cómo estaba ella. Quería una ambulancia para poder llevarla al hospital”, recordó. No obstante, reveló que la asistencia médica tardó 40 minutos y la Policía aún más: “Ninguno actuó como tenían que actuar”, lamentó.

Choque y muerte en Villa Madero

“En ese momento no sentí nada, no siento hasta ahora nada, no caigo. Tengo golpes en las piernas, tengo un pie que no sé si está quebrado o no, lo tengo hinchado”, indicó con respecto a su estado después del accidente. Paola fue declarada muerta en el lugar.

La pareja estaba por cumplir 12 años juntos: el pedido de Justicia de Carlos

Carlos contó que la mujer trabajaba en una papelera a la que iba de vez en cuando, mientras que él es camionero. “Con eso vivíamos, no tirábamos manteca al techo, pero con eso podíamos darnos la vida que una persona laburante puede tener”, señaló.

Carlos y Paola estaban juntos hace 11 años, “en enero cumplíamos 12″, contó el viudo con la voz quebrada. “Tiene una hija de 20, ahora en diciembre se venía el cumpleaños de ella también. Me arrebataron a mi pareja, es injusto que vivamos así, que vivamos con miedo. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir con miedo?”, se preguntó.

“Lo único que pido es justicia por mi señora. Y que me den el cuerpo de Paola para poder velarla. Lo único que necesito es eso, velar a mi señora como ella se lo merecía para poder estar nosotros tranquilos y que ella también pueda irse en paz”, concluyó.